Slovenský prezident Kiska přijel do Česka, setkal se v Lánech se Zemanem

Prezidenti před polednem společně vystoupí před novináři. Po poledni je čeká prohlídka lánské obory, kde by měli mimo jiné přijít k pamětnímu kameni prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.



Andrej Kiska přijel do České republiky jako prezident naposledy minulý rok při příležitosti oslav sta let vzniku Československa. Letos se setkal s prezidentem Milošem Zemanem, který ho přivítal v Lánech.

První a poslední oficiální zahraniční cesty českých a slovenských prezidentů tradičně míří do druhé země. Kiska už absolvoval podobné rozlučkové cesty do Maďarska, kde byl v polovině dubna, a do Polska, které navštívil před dvěma týdny.



Kiska se podruhé již o prezidentskou funkci neucházel a během předvolební kampaně podpořil svou nástupnici Zuzanu Čaputovou. Také oznámil záměr založit novou politickou stranu. Řekl, že „chce spojit slušné a ochotné lidi změnit naši zemi k lepšímu“. Již ve své kampani před prezidentskou volbou se vymezoval proti tradičním politikům a stranám.

Andrej Kiska je čtvrtý prezident samostatné Slovenské republiky po rozpadu Československa. V roce 2014 překvapivě zvítězil nad současným lídrem vládnoucí strany SMER a bývalým premiérem Robertem Ficem, s nímž měl během posledních let několik konfliktů.