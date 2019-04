STAN navrhuje státní vyznamenání pro Kisku či válečného letce Liškutína

„Domníváme se, že tento člověk svojí činností ve středoevropském prostoru nezapomněl nikdy bránit hodnoty, které jsou nám jako hnutí vlastní, to znamená hodnoty liberální demokracie. Prosazoval prozápadní styl politiky a byl výraznou osobností, která celému našemu prostoru dávala punc toho, že do Evropy skutečně patříme,“ řekl Rakušan k návrhu, aby prezident Miloš Zeman vyznamenal Kisku Řádem T. G. Masaryka.

Liškutínovi navrhuje klub STAN udělení Řádu bílého lva in memoriam. Válečný hrdina zemřel 19. února loňského roku v Británii, bylo mu 98 let. „Během druhé světové války statečně bojoval, měl několik sestřelů nepřátelských letadel. Vrátil se v roce 1945 ze své válečné mise do Československa, po únoru roku 1948 byl na něj vydán zatykač a musel prchnout do Velké Británie, kde znovu nastoupil do služeb královského letectva,“ řekl Rakušan.

Státní vyznamenání by podle poslanců STAN měla získat také režisérka Věra Plívová-Šimková či bývalý šéf NATO George Robertson, který funkci zastával mezi lety 1999 a 2004, jemuž by podle poslanců měl být udělen Řád bílého lva. Pro režisérku Plívovou-Šimkovou poslanci navrhují medaili Za zásluhy, podle Rakušana se zasloužila o věhlas českého filmu pro děti.

Prezidenti mohou udělit či propůjčit Řád bílého lva, Řád T. G. Masaryka a medaile Za zásluhy a Za hrdinství. Vyznamenáni mohou být čeští občané 1. ledna a 28. října, cizinci kdykoli. Tradičně je pro oceňování vyhrazen večer 28. října. Již dříve například poslanci TOP 09 uvedli, že na státní vyznamenání navrhnou armádního generála Petra Pavla.

Senátoři se v souvislostmi s návrhy na vyznamenání zabývají seznamem, na kterém je pětadvacet jmen. Jsou na něm třeba šéf firmy vyrábějící „cibuláky“ Vladimír Feix, chirurg Miroslav Ryska, který zahájil program transplantace jater, ale i publicista a bojovník za Šumavu Petr Martan, který kandidoval za Stranu práv občanů, jejímž čestným předsedou je prezident Miloš Zeman.