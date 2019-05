Výsledek ČSSD v eurovolbách je tragédie, straně chybí osobnosti, řekl Zeman

Zeman už Poce kritizoval dříve, když řekl, že ho považoval za bývalého československého reprezentanta ve skocích na lyžích. „Sám jsem kroužkoval Olgu Sehnalovou na druhém místě kandidátky,“ přiznal.

Dalším důvodem nízkého volebního zisku ČSSD je podle prezidenta situace kolem ministra kultury Antonína Staňka. Jeho demisi v úterý odmítl přijmout. Jméno jeho navrhovaného nástupce, místopředsedy sociální demokracie Michala Šmardy, se mu však nezdá.

„Zdá se mi, že se do toho panu Šmerdovi moc nechce. Vypadá to, že i pan Babiš o tom chce mluvit s panem Hamáčkem. Konečně se bouří i kulturní fronta se zdůvodněním, že pan Šmarda kultuře nerozumí. Mile mě překvapili,“ podotkl Zeman. Demisi ministra Staňka pak označil za „demonstrativní“.

Staněk odhalil zlodějiny, měl by být pochválen

V případě, že by mu premiér Andrej Babiš doručil návrh na Staňkovo odvolání, by Zeman nikam nespěchal. Ústava mu podle jeho názoru žádnou lhůtu nestanovuje. „Zastávám názor, že Staněk by měl možnost se obhájit. Podal dvě trestní oznámení na špatné hospodaření. Ministři by se neměli trestat za to, že odhalí zlodějiny ve svém resortu. Naopak by měli být pochváleni.“

Šmarda by podle Zemana neměl být ministrem už jen proto, že je místopředsedou ČSSD. „Už dnes jsou dva místopředsedové strany ministry. Pokud by se pan Šmarda stal dalším, kdo se bude starat o sociální demokracii? Kdo bude pracovat v Lidovém domě?“ ptal se Zeman.

Podle prezidentova názoru by se naopak některý z ministrů ČSSD měl vzdát své místopředsednické funkce ve straně. „Pokud nechcete šidit ministerskou funkci, nemůže u toho stihnout pomáhat straně.“