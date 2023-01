Bohoslužby za vlast s korunovačními klenoty se zúčastní Zeman, Pavel i Babiš

Nedělní bohoslužbu zakončí modlitba za vlast, zpěv státní hymny a svatováclavského chorálu. Bohoslužba se koná dva dny před koncem výstavy korunovačních klenotů a necelý týden před druhým kolem prezidentských voleb. Vzhledem k výstavě budou platit přísná bezpečnostní opatření.

Ve vitrínách v katedrále mohou lidé vidět svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, zlatý ostatkový kříž a korunovační meč. V samostatné vitríně je pak vystaven korunovační plášť. Lebku svatého Václava mohou lidé vidět přímo v kapli, kde jsou uloženy jeho ostatky. Výstava korunovačních klenotů měla původně skončit v sobotu, Hrad však před několika dny oznámil její prodloužení do úterý.

Po bohoslužbě bude výstava pro veřejnost pokračovat, a to od 14:30 až do 21:00, v pondělí a úterý pak vždy od 08:00 do 18:00. Fronta zájemců, kteří chtějí vidět korunovační klenoty českých panovníků na vlastní oči, se před katedrálou uzavírá zhruba okolo 13. hodiny. Na lidi, kteří by se postavili do fronty odpoledne, by se totiž už nedostalo.

„Není to tolik o zájmu, jako o tom, kolik jsme schopni lidí odbavit, jak moc kustodi odbavují průběh u samotné vitríny. Zájem by byl větší, bohužel každý den musíme oznamovat určité části lidí stojících ve frontě, že už se na ně nedostane. V určitý čas uzavřeme Jižní zahrady, kde je hlavní část fronty, tak, aby se ti poslední dostali na výstavu kolem 17:30; oficiálně výstava končí v 17:00,“ vysvětlil mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák.

Návštěvnost kolem 4 500 lidí za den v katedrále se podle hradní kanceláře nedá zvyšovat. Kapacita Vladislavského sálu, kde bývaly klenoty vystaveny dříve, byla asi tři tisíce lidí. „Jsme samotni překvapení tím, že se do katedrály daří dostat tak velký počet zájemců,“ uvedl Novák.

Policie se podle něj snaží maximálně urychlit prohlídky. Lidé mají po vstupu do katedrály u samotné vitríny s klenoty na jejich prohlédnutí asi 20 sekund.

Výstavu provázejí také mimořádná bezpečnostní opatření. Přímo u vitríny s klenoty stojí dva členové hradní stráže, další hlídají spolu s vojáky a policisty po celém chrámu. Stejně jako v minulosti je vstup na výstavu zdarma a přednost mají návštěvníci na invalidním vozíku s průkazem ZTP či ZTP/P.