Ani mráz nezchladil zájem o klenoty. Fronta se uzavře už kolem 13. hodiny

Pořadatelé tak činí každý den proto, aby čekající měli zajištěno, že se do katedrály do konce otevírací doby dostanou. „Není to tolik o zájmu, jako o tom, kolik jsme schopni lidí odbavit, jak moc kustodi odbavují průběh u samotné vitríny. Zájem by byl větší, bohužel každý den musíme oznamovat určité části lidí stojících ve frontě, že už se na ně nedostane. V určitý čas uzavřeme Jižní zahrady, kde je hlavní část fronty, tak, aby se ti poslední dostali na výstavu kolem 17:30; oficiálně výstava končí v 17:00,“ uvedl Novák.

Návštěvnost kolem 4500 lidí za den v katedrále se podle něj nedá zvyšovat. Kapacita Vladislavského sálu, kde bývaly klenoty vystaveny dříve, podle něj byla asi 3000 lidí. „Jsme samotni překvapení tím, že se do katedrály daří dostat tak velký počet zájemců,“ uvedl. Policie podle něj maximálně urychluje prohlídky. Lidé mají po vstupu do katedrály u samotné vitríny s klenoty na jejich prohlédnutí asi 20 sekund.

Hudba pro čekající

Lidem dlouhé čekání vždy v 9:00, kdy se výstava otevírá, zpestří krátké vystoupení Hudby Hradní stráže, v katedrále v poledne pak zazní varhanní hudba.

Výstava korunovačních klenotů měla původně končit v sobotu, Hrad ji prodloužil do úterý. V sobotu je otevřeno stejně jako v minulých čtyřech dnech do 17:00. V neděli uvidí klenoty návštěvníci bohoslužby za vlast, která se dopoledne v katedrále koná, od 14:30 do 21:00 může přijít široká veřejnost. V pondělí a úterý bude výstava přístupná od 08:00 do 18:00.

O vystavení klenotů rozhodl dosluhující prezident Miloš Zeman u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky. Jeho rozhodnutí vzešlo z porady s odborníky a k vidění i nadále budou i artefakty jako lebka či korunovační roucho. „Věříme, že tímto krokem dojde k uspokojení,“ uvedl kancléř Vratislav Mynář.

Svatováclavská koruna, královské žezlo, královské jablko, zlatý ostatkový kříž a korunovační meč jsou vystaveny ve střední části hlavní lodi chrámu. V samostatné vitríně si mohou zájemci prohlédnout i korunovační plášť.

I s prodloužením na osm dní je ale nynější vystavení klenotů spolu s tím minulým v lednu 2018 nejkratší v historii samostatné ČR. Nejdéle byly svatováclavská koruna, žezlo a jablko k vidění v květnu 2016, kdy výstava trvala 15 dní.

Hlídají vojáci i policisté

Výstavu provázejí mimořádná bezpečnostní opatření. Přímo u vitríny s klenoty stojí dva členové hradní stráže, další hlídají spolu s vojáky a policisty po celém chrámu. Stejně jako v minulosti je vstup na výstavu zdarma a přednost mají návštěvníci na invalidním vozíku s průkazem ZTP či ZTP/P. Trasa prohlídky vede jižními zahradami z Opyše přes Býčí schodiště na třetí nádvoří k hlavnímu vstupu do katedrály.

Korunní komoru v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kde se uchovávají české korunovační klenoty, otevřelo v pondělí sedm klíčníků. Klenoty se do ní vrátí 25. ledna.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.