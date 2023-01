Tajná akce bez klíčníků, Zemanovi lidé otevřeli komoru s klenoty už vloni

K události mělo dojít loni v polovině října. Prezidentská kancelář tehdy oslovila klíčníky na poslední chvíli a požádala je o otevření Korunní komory během noci. Ti ovšem kvůli pozdnímu oznámení museli za sebe poslat pouze zástupce, to je ovšem v rozporu s protokolem.

„Vyjmutí klenotů tehdy trvalo přibližně osm hodin. Bylo to od večera až do brzkých ranních hodin,“ popsal pro HlídacíPes.org ředitel odboru Kanceláře primátora hlavního města Prahy Jiří Hoskovec, který se ceremoniálu zúčastnil co by zástupce primátora hlavního města Zdeňka Hřiba. Ten je totiž oficiálně jedním ze sedmi klíčníků.

Porušení tradice

Experti loňskou akci považují za nesprávnou a došlo podle nich k porušení tradice. Podle zvyklosti totiž musí být klíčníci osobně přítomní během každého vyjmutí korunovačních klenotů. Během podzimního ceremoniálu ovšem nebyl přítomen žádný státník, předseda Senátu či Poslanecké sněmovny a ani arcibiskup pražský, primas český nebo probošt Metropolitní kapituly u svatého Víta.

„Klíčníci jsou hierarchické špičky zastupující politickou a církevní reprezentaci českého státu. Každý z nich je nezastupitelný. Právo otevření dveří Korunní komory by nikdy nemělo být delegováno,“ řekla ve vysílání ČT 24 historička Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd ČR.

Premiéra Petra Fialu zastupoval podle mluvčího vlády Václava Smolky bezpečnostní ředitel Úřadu vlády ČR Jan Čuřín. Naopak zástupce za předsedu Senátu Miloše Vystrčila uveden nebyl. „Vyjmutí klenotů probíhalo v neveřejném režimu, proto vás mohu odkázat pouze na tiskovou zprávu Kanceláře prezidenta republiky, která organizaci této záležitosti měla na starosti,“ napsala HlídacíPes.org tisková tajemnice Kanceláře Senátu Lada Faldynová.

Zpráva ovšem vyšla velmi stručně měsíc po ceremoniálu a popisuje pouze krátkodobé vyzvednutí klenotů na základě souhlasu prezidenta Miloše Zemana.

Vědecký průzkum

Měl proběhnout dlouhodobě plánovaný restaurátorský a vědecký průzkum českých korunovačních klenotů. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář však údajně „dlouhodobě plánovanou akci“ oznámil s velmi malým předstihem. Požadavek přišel podle Hřiba na poslední chvíli a kvůli již stanovenému programu se tak nemohl akce zúčastnit sám. Termín s ním prý nebyl nijak konzultován.

„Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky mě jako jednoho z držitelů klíčů nebo mého zplnomocněného zástupce pozval k technickému otevření Korunní komory a k vyjmutí korunovačních klenotů,“ popisuje Hřib. Podle něj však zjevně počítali s vysláním zástupců.

Nezvyklý čas k otevření Korunní komory s klenoty odůvodnili z tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky „s ohledem na co nejmenší narušení turistického provozu katedrály sv. Víta,“ uvedl Vít Novák.

Podle Hlídacího psa však za celé desítky let k ničemu podobnému nedošlo. Během každého vyjmutí klenotů byli navíc dosud i přítomni i zástupci z řad rodinných příslušníků šperkaře Jiřího Beldy, jehož rodina „je již od 60. let minulého století jakýmsi neoficiálním garantem dobrého stavu českých korunovačních klenotů.“

„Vědeckých průzkumů korunovačních klenotů se dělalo více, ale vždy to probíhalo během oficiálního vyjmutí klenotů, které se třeba uložily zpět o den později. Navíc byla k takovým průzkumům vždy přizvána širší odborná veřejnost,“ uvedl Belda se slovy, že přítomnost klíčníků je povinnost.

Slavnostního aktu se kromě prezidenta Miloše Zemana zúčastnili také premiér Petr Fiala, předseda Senátu Miloš Vystrčil, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, pražský arcibiskup Jan Graubner, pražský primátor Zdeněk Hřib a děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Václav Malý. (16. ledna 2023)

Pátrání po trnu z Kristovy koruny

Hlavním cílem vědeckého průzkumu bylo pořízení nových fotografií korunovačních klenotů, ale také průzkum Svatováclavské koruny. Právě v malé dutině v křížku by měl být umístěn trn z koruny Ježíše Krista.

„Historicky poprvé bylo ověřováno, jakou vnitřní struktura má kříž na Svatováclavské koruně. Tedy, zda se uvnitř nachází schránka na trn z koruny Ježíše Krista. To se podařilo po dlouhých staletích prokázat,“ vysvětlil mluvčí Novák.

Podle šperkaře Beldy to ovšem není možné, jelikož použitý rentgen nedokáže zaznamenat organický materiál a pouze se tedy dalo ověřit, zda je v kříži dutina. To nakonec potvrdil i Novák s tím, že by se musela koruna převézt, aby se to dalo ověřit. Během průzkumu tak vznikla především řada fotografií.

Říjnovou operaci s historickými artefakty odborná veřejnost i sám Belda považuje za zvláštní a není podle něj jasné, co se s korunovačními klenoty dělo. „Poprvé za desítky let vyjmou klenoty tajně, v noci, bez klíčníků, aby udělali pár fotografií tři měsíce před tím, než klenoty stejně veřejně vystaví? Mně osobně to přijde zvláštní,“ shrnul na závěr pro Hlidacipes.org Jiří Belda.