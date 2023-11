Schwarzenberg dával politice nadhled i hloubku. Není náhradník, míní Vondra

„Zůstává po něm velká díra, není náhradník. Odešel kamarád a velký člověk, muž, který dával české politice něco, co jí schází - humor, nadhled, ale zároveň velkou hloubku,“ řekl ČT24 Vondra.

Europoslanec se s Schwarzenbergem poprvé setkal na podzim 1987 v polském Krakově. „Bylo to v hlubokém komunismu, kdy jsem vyrazil v barvách disentu do Krakova. Měl jsem tehdy ještě pas, než mi ho sebrali. Byl pro mě zjevením, tou postavou a archaickou češtinou,“ vzpomínal pro Rádio Impuls Vondra.

Dále spolu pracovali, i když Vondra přiznává, že se v některých politických názorech rozcházeli. Podle europoslance je ale politika o komunikaci a vzájemném respektu, který vůči sobě s někdejším ministrem měli velký. Schwarzenberg byl i kmotrem jeho syna.

Rozloučil se s knížetem na JIP

„Byl to člověk, který mi ukázal to propojení s minulostí, které bylo potlačené, ale zároveň měl vždy hledí napřené do budoucnosti. Prostě nás učil, radil nám, pomáhal nám. Já nikoho takového jiného neznám,“ dodal Vondra.

Sám měl možnost se s knížetem rozloučit zhruba před dvěma týdny na jednotce intenzivní péče v Praze. „Bylo vidět, že je mentálně stále v pořádku, ale tělo vypíná. Bylo mi jasné, že do Vídně ho převážejí ne za lepší péčí, ale aby se rozloučil s vnoučaty, čili byl jsem s tím smířen, ale bude tady samozřejmě strašně chybět,“ podotkl Vondra.

Ten vzpomíná i na osobní zážitky, které se Schwarzenbergem měl. Soukromě se hodně vídali. „Často nás zval do Murau v Alpách, ač nelyžoval. Jednu dobu jsme se tam vídali každou zimu, po nocích jsme vyprávěli a poslouchali historky, které nám předával. Nejenom to, co si on sám pamatoval, co měl zprostředkované od svých předků. Byla to celá řada, ale to si myslím, že se nakonec dneska ani v tuhle chvíli zrovna nehodí,“ uzavřel Vondra.