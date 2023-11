Zdravotní stav Karla Schwarzenberga se nelepší. Letecky byl převezen do Vídně

„Tedy, ne že by moje nemoc byla nějaký příjemný zážitek, to tvrdit nemůžu. Ale musím říct, že jak personál na všech odděleních, tak ale také vybavení nemocnice je bezvadné. Ať jsou to lékaři, sestry a ostatní personál, všichni jsou mimořádně přívětiví, všímaví a jejich skutečný zájem o člověka je opravdu povzbuzující,“ napsal Schwarzenberg v září na Facebooku.

Důvodem delšího pobytu Schwarzenberga v nemocnici byl podle jeho slov nedoléčený zánět v těle. Propuštění se nedočkal, následně pro deník Expres.cz uvedl důvod svého dlouhého pobytu v nemocnici. „Něco mi tam našli a chtějí to prošetřit,“ řekl.

Nyní byl v pondělí kníže náhle letecky převezen do jedné z vídeňských nemocnic. Médiím sdělil, že důvod transportu do Rakouska nezná. „To se zeptejte lékařů, proč mě sem převezli. Já to nevím. Že by tu byli větší specialisté, než v Česku, si nemyslím. Odhaduji, že to bude zhruba stejné, ale tady budu moct vidět děti a vnoučata,“ prozradil.

Rád by viděl syna Jana

Podle svých slov by byl rád, kdyby se za ním přijel podívat jeho syn Jan, který za svého otce 28. října převzal od prezidenta Petra Pavla Řád bílého lva. „Mohl by mi ho přijít ukázat příští týden,“ řekl deníku Expres.cz Schwarzenberg.

Jan Schwarzenberg převzal za otce státní vyznamenání Řád Bílého lva.

Deníku Blesk se již dříve bývalý předseda TOP 09 svěřil, že má problémy s kůží. Při své únorové hospitalizaci Schwarzenberg přiznal i ucpávání tepen. „Nic zvláštního, ucpala se mi jedna tepna, tak ji museli prošťouchnout, ale už jsem v pořádku a zrovna odjíždím,“ okomentoval tehdy svou návštěvu nemocnice.