Nebude to ztráta času, voliči všechno vidí, říká Havlíček k hlasování o důvěře

Co přesně si od schůze k vyslovení nedůvěry vládě slibujete?

V každém případě to, že si bude muset každý z koaličních poslanců stoupnout a veřejně prohlásit, že podporuje tuto vládu. Že souhlasí s tím, co se tu děje. A to ať už ve smyslu popírání jejich slibů o kompetentním řízení státu či ve smyslu kauzy Dozimetr, která pronikla do nejvyšších pater dvou koaličních stran. I když vláda nepadne, tak chceme, aby voliči slyšeli, že koaliční poslanci nemají s tímto chováním problém.

Dozimetr je hlavně o tom, že se jedná o ministra vnitra, který je zároveň šéfem hnutí STAN. V normální zemi by už dávno ministrem nebyl.