Fiala si rozjel vlastní kampaň. Pomáhá jeho institut, Úřad vlády stojí stranou

„Více peněz do vzdělávání, více peněz učitelům. O 4 miliardy více na školství. Děláme, co je třeba,“ stojí v jednom příspěvku, kde nechybí ani fotografie premiéra Petra Fialy či opět heslo „Restart Česka“. „Schválili jsme odpovědný rozpočet,“ hlásá další z mnoha příspěvků.

Jenže Restart Česka není pouhým heslem, ale další webovou stránkou. Za ní podle správce českých domén NIC.cz stojí Radouane Hadj Moussa, který od listopadu 2020 do ledna 2022 pracoval jako vedoucí marketingu a strategie pro ODS. Podle profilu na sociální síti LinkedIn poskytuje marketingové či politické poradenství.

„Aby Česko patřilo mezi nejúspěšnější země“

Mluvčí ODS Jakub Skyva pro iDNES.cz řekl, že se jedná o iniciativu premiéra Petra Fialy, který nedávno představil svou vizi pro úspěšnou budoucnost Česka.

„Web nijak nesouvisí s informačními kampaněmi Úřadu vlády. Weby Úřadu vlády a ministerstev občany informují, například o tom, jakým způsobem požádat o sociální pomoc, bojují proti dezinformacím, zdůvodňují kroky vlády a tak podobně,“ vysvětlil pro iDNES.cz Skyva.

Podle něj právě web Restart Česko představuje dlouhodobou vizi premiéra, aby země patřila mezi nejúspěšnější na světě.

V graficky zpracovaných příspěvcích však nikdy nechybí jeho jméno a heslo „Restart Česka“. | foto: Restart Česko

Skyva současně uvedl, že web je součástí širší kampaně. „Lidé mohou vidět billboardy, plakáty a online bannery. Celkové náklady na tuto kampaň budou vyčísleny po jejím skončení,“ pokračoval mluvčí ODS.

Snaha zapojit veřejnost do diskuze

Rovněž také zdůraznil, že na na vzniku kampaně se finančně ani personálně nepodílel Úřad vlády. „Díky webu mohou občané blíže sledovat přípravy klíčových reforem a také konkrétní změny, ke kterým už došlo a které postupně posouvají Česko mezi nejúspěšnější země na světě,“ podotkl Skyva.

Zaregistrovali jste novou kampaň Petra Fialy? Ano 11 %(112 hlasů) Ne 89 %(947 hlasů)

Podle jeho slov lidé na webu mohou zaregistrovat svoji e-mailovou adresu, aby dostávali novinky přímo do své e-mailové schránky. Kampaň se tak podle něj snaží zapojit veřejnost diskuze a vnést pozitivní tón: Česko má na to stát se sebevědomou a úspěšnou zemí a premiér Petr Fiala představil konkrétní cestu, jak toho dosáhnout.

„Cílem venkovní i internetové kampaně je nadchnout pro myšlenku restartu Česka co nejširší veřejnost, protože jedině tak bude změna opravdu možná,“ dodal Skyva.

Redakce iDNES.cz požádala prostřednictvím mluvčího Václava Smolky o vyjádření i premiéra Petra Fialu.

„Po letech stagnace Česka, která byla v posledních letech umocněna covidem, válkou jen pár set kilometrů od našich hranic, bezprecedentní uprchlickou vlnou a energetickou krizí je správný čas nabídnout občanům a podnikatelům vizi kam by měla Česká republika směřovat a co můžeme udělat pro to, abychom opět patřili mezi nejúspěšnější země na světě,“ řekl pro iDNES.cz premiér.

Ten je přesvědčen, že lidé i firmy potřebují po posledních těžkých letech pozitivní výhled a hlavně konkrétní plán, jak se země posune dopředu. „A přesně to představuje Restart Česka,“ dodal pro iDNES.cz premiér Fiala.

„Boj o voličské hlasy začíná hned první den“

Podle Karla Komínka z Institut politického marketingu v moderní politické komunikaci v podstatě neexistuje rozdíl mezi informováním lidí a snahou o získání politické podpory.

„Komunikace je permanentní a boj o voličské hlasy začíná hned první den po usednutí do nového křesla. Z tohoto pohledu je nový web Petra Fialy jen dalším z mnoha projektů, pomocí kterých se prezentuje občanům a dnes se jedná již o standardní postup,“ komentoval pro iDNES.cz Komínek.

Petr Fiala @P_Fiala Lithium je strategická surovina, která je naprosto zásadní pro budoucnost českého hospodářství a Restart Česka minimálně ze tří důvodů:



1️⃣ Zdejší ložisko lithia obsahuje kolem tří procent světových zásob této suroviny, která je klíčová pro výrobu baterií, např. do elektromobilů.… https://t.co/QqbySwB10K https://t.co/puNoHlhygr oblíbit odpovědět

Z pohledu Komínka není problém, že jednotlivé projekty vlády mají jak svůj chytlavý název, tak weby a související podpůrnou kampaň. Podle něj to umožní mnohem lépe pracovat s cílovou skupinou jednotlivých sdělení.

„Naopak kdyby existoval jeden hlavní portál, kde by bylo komunikováno všechno najednou, velmi by to komplikovalo komunikaci a i technické aspekty správy. Nesmíme zapomenout ani na fakt, že všechny strany vládní koalice loví mezi podobnou skupinou voličů a ačkoli vystupují relativně jednotně, musí vždy myslet i na svou vlastní značku a pozici,“ pokračoval Komínek.

V neposlední řadě je zde podle něj tlak straníků, který předsedy jednotlivých stran tlačí do posilování voličské podpory, protože průzkumy vycházejí každý měsíc a nízká čísla mohou otřást stranickou základnou.

Petr Fiala @P_Fiala Česká republika nesmí propásnout tyto čtyři strategické příležitosti:



1️⃣ Expanze jaderné energetiky



2️⃣ Využití lithia pro podporu automobilového průmyslu



3️⃣ Zapojení do evropského centra výroby čipů a polovodičů



4️⃣ Orientace na nejnovější trendy, jako je umělá inteligence https://t.co/H7EtN31shI oblíbit odpovědět

Komínek také doplnil, že web Restart Česka je zpracovaný na vysoké úrovni, nicméně od Fialy a celé jeho vlády by očekával, že jednotlivé na webu uvedené body popíše detailněji. „Tedy, že bude existovat možnost se dozvědět přímo na webu konkrétní kroky, které v rámci dané agendy plánuje premiér udělat,“ dodal pro iDNES.cz Komínek.