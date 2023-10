Příští rok se dostaneme na čísla před krizí, říká o inflaci premiér Fiala

„Dnes uplynuly právě dva roky od chvíle, kdy se demokratickým stranám podařilo ve volbách porazit populisty, komunisty a extremisty,“ říká Fiala.

Poslední dva roky podle něj nebyly snadné, protože vláda musela čelit dozvukům epidemie covidu-19, důsledkům ruské agrese na Ukrajině, uprchlické vlně, energetické krizi, inflaci a dezinformacím, které měly cíleně radikalizovat část české společnosti.

Petr Fiala @P_Fiala Vážení přátelé,



dnes uplynuly dva roky od chvíle, co se demokratickým stranám podařilo ve volbách porazit populisty, extremisty a komunisty.



Podívejte se, prosím, na krátké video, které jsem pro Vás připravil.

Naše vláda vstupuje do druhého poločasu s dobrým skóre, říká premiér

„Ačkoliv vím, že mnozí z vás, a já také, by si přáli, aby některé věci šly rychleji, tak věřím, že naše vláda vstupuje, ve sportovní terminologii, do druhého poločasu s dobrým skóre,“ řekl premiér.

Zdůraznil, že se podle něj zvrátit trend zadlužování po minulých vládách. Zopakoval, že příští rok bude Česko plnit maastrichtská kritéria, která jsou hlavním ukazatelem zdravých veřejných financí a jejich plnění je také podmínkou pro přijetí eura. Podle maastrichtských kritérií musí být podíl deficitu státního rozpočtu na HDP menší než 3 procenta.

„Demokracie a západní směřování naší země, to je něco, co si musíme společně udržet,“ řekl předseda vlády ve videu dva roky po volbách do Sněmovny.

Po volbách na podzim 2021 vytvořil Fiala pětikoaliční vládu z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů. Spolu mají 108 křesel ve Sněmovně. Petr Fiala byl jmenován premiérem 28. listopadu 2021, jeho vládu - ve složení, jak ji navrhl - tehdejší prezident Miloš Zeman jmenoval 17. prosince 2021.

Fialova vláda vystřídala menšinový kabinet ANO a sociální demokracie v čele s Andrejem Babišem, který tolerovali komunisté. Jak zástupci KSČM, tak sociální demokraté po volbách vypadli ze Sněmovny.

Dva roky po volbách by volby do Sněmovny podle průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 33,5 procenta hlasů. Druhá ODS by dostala 12 procent a třetí SPD 9,5 procenta. Agentura tvdí, že nyní vládní strana KDU-ČSL by se do Sněmovny se 3,5 procenty nedostala. Průzkum neuvádí společné čislo pro koalici SPOLU (ODS, lidovci a TOP 09), kterou chtějí tři strany uchovat i pro příští volby do Sněmovny, které mají být na podzim 2025.