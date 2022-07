Buďme solidární, vyzval Jurečka. Vládě navrhne víc zdanit vyšší příjmy

Ministr financí Zbyněk Stanjura už minulý týden avizoval, že se chystá na debatu o zvyšování daní pro firmy, které v současné době dosahují mimořádných zisků. Dosud Stanjura odmítal jakékoliv zvyšování daňové zátěže, v rozhovoru pro Seznam Zprávy minulý pátek však konstatoval, že žádná diskuse o zvedání daní není v tuto chvíli tabu.

„Solidaritu, která by nyní měla být namístě, bychom měli vyžadovat nejenom od právnických osob a podnikatelských subjektů. I my, lidé, kteří máme vyšší příjmy, bychom mohli mít nějakou míru solidarity,“ prohlásil nyní i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v rozhovoru pro deník Právo.

„Jasně jsme řekli, že v současné situaci je zapotřebí především hledat další zdroje pro státní rozpočet, i proto je pro nás důležité, abychom aplikovali solidaritu v oblasti daní, a to jak u právnických, tak i u fyzických osob,“ dodal Jurečka.

Konkrétní procenta, o kolik by stát mohl lidi s vyššími příjmy nově zdanit, nechtěl Jurečka zatím komentovat. Rovněž Stanjura odmítl specifikovat, jestli by se vyšší daně měly vztahovat pouze na energetické firmy, jak navrhli Piráti, nebo postihnou i další subjekty. „Nejsou limity a žádný sektor dopředu z debaty vyjmut není. Nikdo si nemůže být jist,“ řekl v rozhovoru ministr financí.

Podle Jurečky by mohlo být vyšší zdanění i pouze dočasné, v intervalu dvou až čtyř let. „Protože to je doba, kdy budeme muset pokrýt nejvyšší náklady, které budeme mít kvůli vysokým cenám energií při pomoci domácnostem,“ uvedl. Podle něj to „každý soudný a rozumný člověk pochopí“.

Jurečka v rozhovoru zopakoval, že v rámci úsporného tarifu stát podpoří domácnosti v nastávající topné sezoně částkou 66 miliard korun. Tento příspěvek bude dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obchodníků s plynem a elektřinou, kteří o tuto dotaci posléze sníží zákazníkovi z řad domácností účet nebo zálohy.

Komu a v jaké výši bude příspěvek náležet, určí až vláda konkrétním nařízením. Nejvyšší možná dotace má být dle návrhu novely energetického zákona 20 tisíc korun na jedno odběrné místo.