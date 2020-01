Jurečka se ptá na Facebooku, zda má také kandidovat na šéfa lidovců

„Finální rozhodnutí bych chtěl říci ve středu odpoledne,“ sdělil iDNES.cz Jurečka.

A co mu lidé radí? Většina, že by kandidovat měl, pokud s tím bude souhlasit rodina. „Měl,“ napsal například předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík. „Když ne ty, tak kdo? Věřím, že do toho půjdeš,“ napsala Karla Vaculínová ze Zlínského kraje. „Mariane, určitě ano! Máš pro to všechny předpoklady,“ vybídla Jurečku pražská politička KDU-ČSL Pavla Tůmová.

Opačný názor napsal do diskuse na Jurečkově stránce radní Martin Herman. „To musíte vědět sám! Rozhodnost typu: nejsem proti, zvažuji to, možná bych se o to ucházel, nemohu odmítnout přání tolika lidí, atd. To samo o sobě ukazuje, že by bylo lépe, kdybyste na to zapomněl,“ uvedl.

Marian Jurečka (Facebook) Přátelé, kamarádi, obracím se na Vás s prosbou o zpětnou vazbu a váš názor.



Kandidovat či nekandidovat na předsedu KDU-ČSL?



V posledních dvou týdnech o tomto rozhodnutí hodně diskutuji s manželkou, dětmi, rodinou, nejbližšími přáteli či lidmi v rámci KDU-ČSL. Zajímají mě i vaše názory, proč si myslíte, že by bylo dobré, abych takové rozhodnutí, ať již záporné či kladné, udělal. To se mi líbí (143)Komentáře (147)

„Děkuji moc za vaše názory i za podporu. Vážím si toho, i kritických názorů,“ reagoval Jurečka na Facebooku na diskusi, do níž do úterního dopoledne přispělo více než 150 lidí.



Lidovci zvolí nového předsedu a kompletní nové vedení na mimořádném sjezdu 25. ledna v Praze. Koná se proto, že se rozhodl odstoupit Marek Výborný, kterému umřela žena. Výborný se rozhodl dát přednost péči o tři děti, které ještě nejsou dospělé.

Kandidaturu na předsedu zatím oznámili šéf poslanců Jan Bartošek a europoslanec Tomáš Zdechovský. Naopak odmítli ji bývalý lídr strany Pavel Bělobrádek a současná první místopředsedkyně Šárka Jelínková.



