Jurečka může být třetí do souboje o šéfa KDU-ČSL. S Bartoškem a Zdechovským

„Vážně to zvažuji a to rozhodování beru velmi zodpovědně, protože tady nejde o moji osobní ambici dosáhnout nějaké kariérní mety, tady jde ve vážné situaci o budoucnost KDU-ČSL. Je pro mě důležitá zpětná vazba z regionů. se kterými teď komunikuji a postupně je navštěvuji, ale také to, jak a s jakým výsledkem bude probíhat dnešní jednání celostátní konference. Zda například bude vůle na sjezdu volit nové předsednictvo,“ uvedl pro iDNES.cz bývalý ministr zemědělství a dříve také místopředseda strany Jurečka.

Nového lídra budou volit lidovci poté, co rezignaci po úmrtí manželky oznámil Marek Výborný. Musí se totiž postarat o tři nezletilé děti. Ve funkci skončí k termínu mimořádného sjezdu KDU-ČSL, který by se měl konat 25. ledna.

Již dříve kandidaturu na nového lídra lidovců oznámili dosavadní šéf poslaneckého klubu a místopředseda strany Jan Bartošek a europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Po zvážení všech okolností a na základě podpory, kterou my vyjádřili členové z regionů, jsem se rozhodl na nadcházejícím sjezdu kandidovat na předsedu,“ uvedl Bartošek.

O pozici předsedy se Výborný, Jurečka a Bartošek utkali už letos v březnu. A Výborný nahradil ve funkci Pavla Bělobrádka, který skončil v čele KDU-ČSL po více než osmi letech. Výborný porazil ve druhém kole Jurečku.



Europoslanec Zdechovský chce lidovcům nabídnout konzervativnější pohled soustředěný na ekonomiku, transparentnost a budování značky. „Věřím ve férový souboj vizí a nápadů, jak zmodernizovat naší stranu tak, abychom byli schopní oslovit co možná největší skupinu voličů,“ napsal na Facebooku.