Babiš schválil let do Moskvy, tvrdí Jurečka. V kompetenci to však má obrana

Hamáčkova zrušená cesta do Ruska z poloviny dubna opět rezonuje. Objevily se informace, že se ministr vnitra chystal v Moskvě ututlat při vyšetřování výbuchu ve Vrběticích výměnou za milion kusů ruské vakcíny Sputnik V. Hamáček to označil za spekulace a lži.

Dlouho na sebe nenechala čekat reakce opozice. Vicepremiéra vyzvala k demisi, podle šéfa lidovců Jurečky však má co vysvětlovat i premiér Babiš. „Nechápu, jak mohl premiér podepsat Janu Hamáčkovi letadlo na zahraniční cestu do Moskvy,“ řekl dopoledne před jednáním Sněmovny.

Babiš později deníku Právo řekl, že „je to lež a Jurečka by se měl omluvit“. Skutečností ovšem je, že uvedená letecká přeprava spadá pod armádu, tedy ministerstvo obrany. A to před Hamáčkovou cestou opravdu posuzovalo žádost ministerstva vnitra.

Zdroj MF DNES z vlády potvrdil, že armáda použití speciálu vyhověla. Hned poté však z cesty sešlo.

Vždy to schvaloval i premiér, reagoval Jurečka

Použití letadla podepisuje a schvaluje ministr obrany, potvrdil v úterý na dotaz portálu iDNES.cz mluvčí resortu Jan Pejšek.

Jurečka později na dotaz iDNES.cz upřesnil, že vycházel z osobní zkušenosti z předchozí vlády. „Vždy, když člen vlády plánoval zahraniční cestu a žádal o letadlo, tak souhlas s přidělením podepisoval také premiér. Z mé zkušenosti to bylo vždy tak, že Bohuslav Sobotka (bývalý premiér - pozn. red.) dával ještě souhlas, že speciál se může použít,“ řekl šéf lidovců, který v Sobotkově vládě zastával post ministra zemědělství.

Použití speciálu Armádní základna v Praze Kbelích „plní i úkoly letecké přepravy ústavních a vládních činitelů doma a do zahraničí a případně i zahraničních státních delegací a návštěv na nejvyšší úrovni...“ Zdroj: Ministerstvo obrany



„Pokud to tato vláda změnila, tak ať to řeknou, že ministři si už dnes žádají speciál jen u resortu obrany. Ať premiér vysvětlí, jaký je běžný postup. Jestli tedy on už ten souhlas nedává, a každý si létá, jak chce, ať to taky řekne,“ dodal Jurečka.

Na Babišovo obvinění ze lži a výzvu k omluvě podle svých slov Jurečka reagovat nechce. Téma je však prý připraven řešit na úterní schůzi Sněmovny.

Hamáček ve středu 14. dubna oznámil, že odletí v pondělí 19. dubna do Moskvy jednat o dodávkách vakcíny Sputnik V. Cestu, kterou kritizovali premiér Babiš i opozice, pak zrušil. Později ji označil za zastírací manévr kvůli postupu Česka po zveřejnění informací o kauze Vrbětice.