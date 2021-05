Kauza Hamáčkova „handlu s Rusy“ nepřidala Spolu hlasy pro nedůvěru vládě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pokud to neprojde, měla by být podle Rakušana přerušena, aby to na uzavřených jednáních řešily výbory i komise Sněmovny.



Ani skandál, který vyvolal článek Seznamu Zprávy, ale nepřesvědčil koalici Pirátů a STAN, aby přidal podpisy pro svolání mimořádné schůze, na níž by se podle koalice Spolu mělo hlasovat o nedůvěře vládě.

S tvrzením, že takový handl chystal Hamáček, přišel server Seznam Zprávy, který napsal, že se opírá o „řadu svědků“. Žádný z nich se ovšem k tvrzení ve zveřejněném článku na své jméno nehlásí.

Hamáček: Ničím nepodložené. Nahrává to zájmům cizí moci

Ministr Hamáček to označil za nesmysl, opoziční koalice Spolu také žádá jeho rezignaci. „Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik V. V žádném okamžiku nebyl předmětem jednání jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací. Tyto ničím nepodložené spekulace poškozují zájmy České republiky a nahrávají zájmům cizí moci,“ brání se Hamáček na Twitteru obvinění, které stojí výhradně na tvrzení anonymních zdrojů.

Skutečné plány své cesty sdělil podle Seznamu Hamáček účastníkům jednání, které se kolem odehrálo ve čtvrtek 15. dubna večer v kanceláři ministra vnitra.

O den později byla přitom cesta zcela zrušena a v sobotu Hamáček s premiérem Andrejem Babišem naopak veřejně oznámili, že za výbuchem ve Vrběticích byli dva důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU a že kvůli tomu Česko vyhostí osmnáct lidí z ruské ambasády v Praze napojených na ruské tajné služby.

Piráti znovu volají po rozpuštění Sněmovny

Kauza už přesto začala žít v úterý svým vlastním životem, protože přichází v době, kdy část opozice (koalice Spolu) usiluje o hlasování o nedůvěře vládě, zatímco jiná (Piráti a hnutí STAN) volá po rozpuštění Sněmovny a po tom, aby volby do Sněmovny nebyly až v říjnu, ale již začátkem července.



„Celý vývoj této kauzy pouze potvrzuje, že nyní není vhodná chvíle na posílení moci prezidenta Zemana a jedinou férovou cestou jsou předčasné volby, které by umožnily voličům znovu rozdat politické karty. V tomto týdnu budeme spolu s partnery ze STAN pokračovat v jednání v této věci s předsedy sněmovních stran,“ sdělil iDNES.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš.



Ani pro jedno zatím v dolní komoře parlamentu nebylo dosud dost hlasů. Je otázka, zda to článek obviňující Hamáčka nemůže změnit. Zcela jistě to však ovlivní, jak to bude vypadat v úterý ve Sněmovně. Může to zcela překopat program poslanců.

Kauzou se má podle Pirátů zabývat výbor pro bezpečnost Sněmovny. „Náš poslanec Jan Lipavský již v minulosti upozornil na nesrovnalosti okolo cesty Jana Hamáčka do Moskvy a žádal zveřejnění relevantních dokumentů na výboru pro obranu, který žádost zamítl,“ uvedl Bartoš.



Poslanci mají řešit zákon, který se dotkne učitelů, či Radu ČT

Podle původního programu má Sněmovna jednat o návrzích zákonů vrácených Senátem. Mají rozhodnout o zákonu, podle nějž budou moci ve středních školách a na druhém stupni základních škol učit i lidé bez pedagogické praxe. Do tří let by si ale měli doplnit pedagogickou kvalifikaci.

Návrh počítá i s tím, že v něm bude určena platová základna učitele jako 1,08násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předminulý rok. Podle úpravy, kterou udělal Senát a kterou podporuje i ministr školství Robert Plaga, by pro rok 2022 měla být platová základna stanovena jako 1,05násobek loňské průměrné mzdy.

Návrhem, aby ve školách mohli působit i odborníci bez pedagogické praxe, kteří by si do tří let museli doplnit kvalifikaci, chce ministerstvo školství řešit nedostatek učitelů v některých oborech. Proti se postavily pedagogické fakulty, některé profesní organizace nebo školské odbory. Změnu pokládají za degradaci učitelské profese.

Sněmovna má tak v podvečer volit čtveřici členů Rady České televize. Mezi adepty jsou podle kritiků z opozice i lidé, kteří představují ohrožení nezávislosti veřejnoprávní televize.