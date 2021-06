„Neuvěřitelná prasárna!“ U soudu s Paroubkovými padala ostrá slova

Michek dorazil do Hybernské ulice k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 s téměř hodinovým zpožděním. Až v jednací síni se od svého advokáta dozvěděl o tom, že Petra Paroubková podala minulý týden u Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) kvůli sporné půjčce trestní oznámení a žádá, aby soud projednávání žaloby přerušil do doby, než policie případ prošetří.

„To je věc, kterou považuji za neuvěřitelnou prasárnu. Jenom se ptám, proč to podala až teď? Z mého pohledu to ukazuje naprosto účelové, lživé a bezcharakterní chování jí i jejího právního zástupce. Moje výpověď se bude týkat i vás, pane magistře. Jednali jsme spolu několikrát a víte, čím jste mi vyhrožoval. A splnil jste to. Vy jste se nechoval jako advokát, ale jako hovado a prase!“ řekl Michek právnímu zástupci Petry Paroubkové.

Soudkyně ho v tu chvíli začala krotit. Žádala, aby v jednací síni takové výrazy již nepoužíval. „Nechal jsem se unést, omlouvám se,“ uvedl žalobce s tím, že je to pro něj osobní záležitost.

Paroubková tvrdí, že do poslední chvíle nevěřila tomu, že by otec její dcery byl schopen dovést případ „fiktivní půjčky“ až k soudu. Na policii se prý obrátila, až když zjistila, že to myslí vážně.



Michka s Paroubkem podezřívá z toho, že si půjčku vymysleli a chtějí dosáhnout toho, aby byla uhrazena ze společného jmění rozvádějících se manželů.

„Vybrabčený trezor“

Michek tvrdí, že v létě 2016 půjčil Paroubkovi 3,5 milionu korun. Bývalý premiér měl hotovost převedenou na dolary uložit do bankovního sejfu, do něhož měla přístup i jeho manželka.



Když se s ním žena o několik měsíců později rozešla, měly podle Paroubka peníze ze schránky zmizet. Jeho žena trvá na tom, že o půjčce nevěděla a žádné peníze ze sejfu nevzala.



Bývalý předseda vlády v září 2018 na tiskové konferenci nepřímo obvinil svou manželku, že mu z trezoru vzala nejen půjčku od Michka, ale i další peníze.



Uvedl, že postrádá celkem pět milionů. Trestní oznámení na manželku však nepodal.



Paroubek tehdy řekl, že radí Michkovi s investováním na kapitálových trzích a Michek na tom vydělal už 1,1 milionu korun. Dlužné peníze, které zmizely, si pro Michka odpracuje. Odhadl to na tři až čtyři roky. Odkud přesně měl zbývajících 1,5 milionu, bývalý premiér před třemi lety neřekl.



Ze ztráty peněz dnes u soudu znovu obvinil svou ženu. „Proč bych vybrabčil sám sobě trezor? Měla by se k tomu čestně přiznat,“ prohlásil.

6. září 2018

„Nic jsem nevzala. Sami dnes přiznali, že jsem je (půjčené peníze) v životě neviděla. Řekli, že to bude součástí vypořádání majetkového vyrovnání. To je celé, o co tady jde,“ reagovala Paroubková.



„Byla jsem v trezoru, ale našla jsem tam úplně jiné věci, velmi osobní. Jen z úcty vůči manželovi a vůči naší dceři o tom mluvit nebudu,“ dodala.

Dokazování ve sporu bude zřejmě rozsáhlé. Strany už zmínily některé navrhované svědky. Je mezi nimi například sexuolog Radim Uzel, se kterým údajně Michek o půjčce, o níž prý měla vědět i Petra Paroubková, hovořil. Kdy bude jednání pokračovat, zatím není jasné. Soudkyně další termín neuvedla, odročila na neurčito.

Rozvodové řízení manželů Paroubkových trvá přes čtyři roky. Táhla se zejména soudní bitva týkající se dcery a výše alimentů. Do péče ji nakonec získala matka. Bývalý premiér má na dítě platit deset tisíc korun měsíčně.