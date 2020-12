Vláda se vrátí ke zvýšení přídavků na děti, má řešit zákaz letů z Británie

Přídavek teď pobírá asi 240 tisíc dětí a roční výdaje na jeho vyplácení činí 2,3 miliardy korun. „V podstatě na ten přídavek mohou dosáhnout pouze nepracující rodiny, což si myslím, že je strašně špatně. Potřebujeme dostat ten přídavek na dítě tam, kde byl v roce 2014, aby na něho dosáhlo aspoň půl milionu dětí,“ řekla Maláčová.



Dostávají ho rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. Stát jim dává měsíčně na dítě do šesti let 500 korun a od šesti do 15 let 610 korun, na studenta od 15 do 26 let pak 700 korun. Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají částky o 300 korun vyšší.

Premiér Andrej Babiš v neděli řekl, že vláda bude v pondělí jednat také o zákazu letů z Velké Británie kvůli nové mutaci koronaviru, která se v Británii objevila. Později večer ministerstvo zdravotnictví na Twitteru oznámilo, že Česká republika zastaví lety z Británie již ode dneška.



Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline Česká republika, podobně jako řada dalších evropských zemí, od pondělí zastaví lety z Velké Británie. Příslušné opatření bude vydáno během zítřejšího rána. oblíbit odpovědět

V Česku platí stupeň 4 protiepidemických opatření, ale již od pátku je podle stupnice PES situace v zemi ještě horší a měla by spíše platit opatření podle nejvyššího stupně ohrožení, jenže ze třetího do čtvrtého stupně opatření, kdy se znovu zavřely restaurace, hotely, bazény i fitness se rozhodnutím vlády Česko přesunulo teprve v pátek.

Aktuální PES skóre v okresech zelený (0–20)

žlutý (21–40)

oranžový (41–60)

červený (61–75)

fialový (76–100) 76 celá ČR Praha absolutně na 100 tisíc PES skóre: 68 Aktivních případů: 11721 885,1 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 67653 5108,7 Vyléčených 55021 4154,8 Mrtvých 911 68,8 Benešov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1065 1071,3 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 7610 7654,9 Vyléčených 6401 6438,7 Mrtvých 144 144,8 Beroun absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 558 587,0 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4878 5131,6 Vyléčených 4266 4487,8 Mrtvých 54 56,8 Kladno absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1516 910,6 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 8842 5311,1 Vyléčených 7211 4331,4 Mrtvých 115 69,1 Kolín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 794 773,7 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 6140 5983,1 Vyléčených 5256 5121,7 Mrtvých 90 87,7 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 845 1114,4 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4213 5556,0 Vyléčených 3308 4362,5 Mrtvých 60 79,1 Mělník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1045 956,1 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 6029 5515,9 Vyléčených 4869 4454,6 Mrtvých 115 105,2 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 1177 902,8 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 7177 5505,3 Vyléčených 5909 4532,7 Mrtvých 91 69,8 Nymburk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1103 1093,3 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 5651 5601,4 Vyléčených 4457 4417,9 Mrtvých 91 90,2 Praha-východ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 1413 763,0 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 9311 5028,1 Vyléčených 7828 4227,3 Mrtvých 70 37,8 Praha-západ absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 1175 786,8 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 7351 4922,4 Vyléčených 6114 4094,1 Mrtvých 62 41,5 Příbram absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1059 920,0 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 8030 6976,3 Vyléčených 6909 6002,4 Mrtvých 62 53,9 Rakovník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 414 745,1 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 3343 6016,7 Vyléčených 2876 5176,2 Mrtvých 53 95,4 České Budějovice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 1102 562,5 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 10821 5523,7 Vyléčených 9560 4880,0 Mrtvých 159 81,2 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 315 511,7 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 2488 4041,8 Vyléčených 2106 3421,3 Mrtvých 67 108,8 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 765 843,5 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 5244 5782,2 Vyléčených 4388 4838,4 Mrtvých 91 100,3 Písek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 603 842,3 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4471 6245,5 Vyléčených 3805 5315,2 Mrtvých 63 88,0 Prachatice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 330 647,3 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 2732 5359,2 Vyléčených 2320 4551,0 Mrtvých 82 160,9 Strakonice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 483 682,5 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4128 5832,8 Vyléčených 3547 5011,9 Mrtvých 98 138,5 Tábor absolutně na 100 tisíc PES skóre: 62 Aktivních případů: 821 800,2 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 6519 6354,1 Vyléčených 5547 5406,7 Mrtvých 151 147,2 Domažlice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 837 1348,7 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 3483 5612,1 Vyléčených 2581 4158,7 Mrtvých 65 104,7 Klatovy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 605 700,2 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4783 5535,6 Vyléčených 4108 4754,4 Mrtvých 70 81,0 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1582 814,3 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 11039 5682,0 Vyléčených 9324 4799,3 Mrtvých 133 68,5 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 694 1093,1 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 3899 6141,3 Vyléčených 3146 4955,3 Mrtvých 59 92,9 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 784 980,3 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4756 5946,6 Vyléčených 3919 4900,0 Mrtvých 53 66,3 Rokycany absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 385 780,2 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 2463 4991,0 Vyléčených 2035 4123,7 Mrtvých 43 87,1 Tachov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 511 940,4 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 2627 4834,7 Vyléčených 2078 3824,4 Mrtvých 38 69,9 Cheb absolutně na 100 tisíc PES skóre: 70 Aktivních případů: 471 514,0 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 3426 3738,8 Vyléčených 2834 3092,7 Mrtvých 121 132,0 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 840 731,6 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4981 4338,2 Vyléčených 4003 3486,4 Mrtvých 138 120,2 Sokolov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 808 916,0 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4300 4874,6 Vyléčených 3386 3838,5 Mrtvých 106 120,2 Děčín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1131 873,1 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 6274 4843,2 Vyléčených 5025 3879,1 Mrtvých 118 91,1 Chomutov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 868 694,7 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 6287 5031,8 Vyléčených 5270 4217,8 Mrtvých 149 119,3 Litoměřice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1177 983,6 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 7317 6114,4 Vyléčených 6017 5028,1 Mrtvých 123 102,8 Louny absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 914 1054,3 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4635 5346,6 Vyléčených 3653 4213,8 Mrtvých 68 78,4 Most absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 830 743,0 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 5286 4732,0 Vyléčených 4349 3893,2 Mrtvých 107 95,8 Teplice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1214 940,6 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 5960 4617,6 Vyléčených 4651 3603,4 Mrtvých 95 73,6 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1176 985,4 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 6587 5519,6 Vyléčených 5320 4457,9 Mrtvých 91 76,3 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 904 875,1 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 5141 4976,8 Vyléčených 4166 4032,9 Mrtvých 71 68,7 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1041 1148,2 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 5743 6334,2 Vyléčených 4616 5091,2 Mrtvých 86 94,9 Liberec absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2038 1160,4 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 11880 6764,4 Vyléčených 9741 5546,4 Mrtvých 101 57,5 Semily absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 813 1097,2 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 5030 6788,4 Vyléčených 4153 5604,8 Mrtvých 64 86,4 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1711 1041,5 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 10103 6149,8 Vyléčených 8249 5021,2 Mrtvých 143 87,0 Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 721 900,7 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4713 5887,9 Vyléčených 3917 4893,5 Mrtvých 75 93,7 Náchod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 64 Aktivních případů: 893 812,1 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 7601 6912,6 Vyléčených 6578 5982,3 Mrtvých 130 118,2 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 89 Aktivních případů: 1057 1331,5 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4963 6252,0 Vyléčených 3852 4852,4 Mrtvých 54 68,0 Trutnov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 813 689,1 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 6600 5594,3 Vyléčených 5675 4810,2 Mrtvých 112 94,9 Chrudim absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1305 1247,5 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 7402 7075,6 Vyléčených 6005 5740,2 Mrtvých 92 87,9 Pardubice absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 1901 1083,6 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 9828 5601,9 Vyléčených 7814 4453,9 Mrtvých 113 64,4 Svitavy absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 1014 971,9 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 6511 6240,6 Vyléčených 5397 5172,9 Mrtvých 100 95,8 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 877 634,2 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 7988 5776,9 Vyléčených 7010 5069,6 Mrtvých 101 73,0 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc PES skóre: 82 Aktivních případů: 1480 1559,3 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 7361 7755,4 Vyléčených 5776 6085,4 Mrtvých 105 110,6 Jihlava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 869 764,8 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 6885 6059,2 Vyléčených 5905 5196,8 Mrtvých 111 97,7 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 74 Aktivních případů: 590 816,0 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 5416 7490,8 Vyléčených 4731 6543,4 Mrtvých 95 131,4 Třebíč absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 642 579,4 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 6309 5693,5 Vyléčených 5539 4998,6 Mrtvých 128 115,5 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc PES skóre: 66 Aktivních případů: 1094 925,9 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 8074 6833,2 Vyléčených 6871 5815,1 Mrtvých 109 92,2 Blansko absolutně na 100 tisíc PES skóre: 67 Aktivních případů: 1077 986,8 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 5735 5254,9 Vyléčených 4501 4124,2 Mrtvých 157 143,9 Brno-město absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 3044 798,2 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 18726 4910,5 Vyléčených 15364 4028,9 Mrtvých 318 83,4 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1788 795,9 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 11068 4927,0 Vyléčených 9130 4064,2 Mrtvých 150 66,8 Břeclav absolutně na 100 tisíc PES skóre: 72 Aktivních případů: 971 835,0 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4796 4124,1 Vyléčených 3687 3170,5 Mrtvých 138 118,7 Hodonín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 1288 836,7 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 9466 6149,0 Vyléčených 7998 5195,4 Mrtvých 180 116,9 Vyškov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 999 1082,6 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4705 5098,6 Vyléčených 3597 3897,9 Mrtvých 109 118,1 Znojmo absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 891 779,2 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4981 4355,9 Vyléčených 3966 3468,3 Mrtvých 124 108,4 Jeseník absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 338 890,2 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 2097 5523,1 Vyléčených 1706 4493,3 Mrtvých 53 139,6 Olomouc absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1855 787,8 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 13489 5728,5 Vyléčených 11391 4837,5 Mrtvých 243 103,2 Prostějov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 1141 1050,2 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 7575 6972,2 Vyléčených 6344 5839,1 Mrtvých 90 82,8 Přerov absolutně na 100 tisíc PES skóre: 78 Aktivních případů: 1442 1113,4 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 8704 6720,6 Vyléčených 7144 5516,1 Mrtvých 118 91,1 Šumperk absolutně na 100 tisíc PES skóre: 83 Aktivních případů: 657 545,6 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 6460 5364,7 Vyléčených 5689 4724,4 Mrtvých 114 94,7 Kroměříž absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 1441 1367,9 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 7653 7264,8 Vyléčených 6097 5787,8 Mrtvých 115 109,2 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc PES skóre: 69 Aktivních případů: 1333 937,2 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 11102 7805,9 Vyléčených 9611 6757,6 Mrtvých 158 111,1 Vsetín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 1547 1079,3 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 10021 6991,4 Vyléčených 8338 5817,2 Mrtvých 136 94,9 Zlín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 80 Aktivních případů: 2151 1122,3 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 14080 7346,6 Vyléčených 11720 6115,3 Mrtvých 209 109,1 Bruntál absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 906 989,1 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 4292 4685,7 Vyléčených 3289 3590,7 Mrtvých 97 105,9 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc PES skóre: 86 Aktivních případů: 2361 1099,9 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 13441 6261,5 Vyléčených 10859 5058,7 Mrtvých 221 103,0 Karviná absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 3006 1220,3 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 14903 6050,2 Vyléčených 11687 4744,6 Mrtvých 210 85,3 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc PES skóre: 81 Aktivních případů: 1531 1010,0 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 8226 5426,9 Vyléčených 6599 4353,6 Mrtvých 96 63,3 Opava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 85 Aktivních případů: 2624 1488,9 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 12640 7172,2 Vyléčených 9851 5589,7 Mrtvých 165 93,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc PES skóre: 94 Aktivních případů: 4114 1285,0 Případů 20. 12. 0 Potvrzené případy 17308 5406,3 Vyléčených 12884 4024,4 Mrtvých 310 96,8 Barvy odpovídají aktuálnímu skóre, stupeň se řídí rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví a Hlavní hygieničky

Babiš v neděli řekl, že zpřísnění opatření a případný přesun do stupně 5 vláda probere ve středu, kdy už bude známý výsledek její žádosti na Sněmovnu, aby byl nouzový stav prodloužen o 30 dnů. Zatím je totiž schválen pouze do 23. prosince. Kdyby nebyl prodloužen, mnohá omezení podle tabulky PES by mohla mít jen charakter doporučení.