Boj o penze, den čtvrtý. Musíme ukecat Petra Pavla, vyhlásil Babiš

„To, pro co jste v roce 1989 ještě jako aktivní mladí lidé zvonili klíči, se začíná obracet proti vám,“ vzkázal důchodcům v pátek brzy ráno poslanec Marek Novák z ANO.

Do podrobné rozpravy k přijetí zákona, v níž poslanci předkládají a odůvodňují své návrhy, je přihlášeno stále 45 poslanců. Schůze byla nad ránem na hodinu přerušena na žádost opozičního hnutí SPD.

Koalice ve čtvrtek večer prosadila, že vládní návrh bude Sněmovna schvalovat ve zkráceném jednání a že k zákonu se nepovede ani obecná rozprava. „Máme tady novou totalitu,“ řekl po dvouhodinové přestávce na poradu ANO šéf hnutí Andrej Babiš. Rozhodl se pak přečíst i projevy svých kolegů poslanců, které nemohly zaznít.

„Uvidí se, jestli i nový prezident bude chtít být součástí té totality,“ uvedl šéf ANO. Jeho hnutí bude přemlouvat Petra Pavla, který příští týden ve čtvrtek složí slib nového prezidenta, aby zákon vetoval. „Musíme ho ukecat,“ vyhlásil Babiš nový cíl.

Petr Pavel řekl, že 10. března po inauguraci poví, jak se k zákonu, pokud bude v parlamentu přijat zachová. „Kdyby si prezident vzal desátého 14 dní, tak my důchodci budeme slavit,“ řekl Babiš. Prezident má patnáctidenní lhůtu k podpisu či vetu zákona. Podle šéfa ANO má Pavel příležitost naplnit svůj záměr společnost spojovat.

Vláda chce důchodcům od června přidat v průměru 760 korun. Pokud by neprosadila změnu zákona, bylo by to v průměru 1 770 korun. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka varuje, že zachování nynějšího tempa valorizace důchodů by znamenalo v příštích deseti letech zatížení pro rozpočet zhruba 600 miliard korun.

„Důchodový systém se nám prokazatelně propadá a bude propadat do výrazného schodku. Po roce 2035 se ten schodek začne propadat ke čtyřem a pak ještě až někdy k pěti procentům HDP, to znamená v dnešních hodnotách by to bylo více než 300 miliard korun. Tyto výdaje nejsou a nebudou už kryty příjmy ze sociálního pojištění, tím pádem děláme tyto kroky,“ řekl poslancům ve čtvrtek ministr práce a sociálních věcí.

Právě hrozící významnou hospodářskou škodou zdůvodnila vláda žádost o jednání v legislativní nouzi. Když projde návrh vlády, pomůže to státu ušetřit 316 miliard. Jen za letošek může stát díky novele ušetřit 19,4 miliardy korun a v příštím roce 33 miliard korun.

Schůze Sněmovny k vládnímu návrhu začala v úterý v 10 hodin. Opoziční hnutí ANO a SPD mají celkem šestici řečníků, kteří mohou vystoupit s přednostním právem. Vedle Babiše jde o lídra SPD Tomia Okamuru, o místopředsedy Sněmovny za ANO Karla Havlíčka a Kláru Dostálovou a o předsedy poslaneckých klubů Alenu Schillerovou a Radima Fialu. Ti mohou mluvit prakticky bez časového omezení.