O odvolání Staníka proti trestu za nenávistné výroky soud zatím nerozhodl

Verdikt mu vedle roční podmínky uložil také peněžitý trest 70 tisíc korun.

Odvolací senát vyhověl jednomu ze Staníkových návrhů na doplnění dokazování a na září si předvolá k výslechu poslance Jaroslava Holíka (SPD), kterému Staník dělal asistenta.

„Bylo to prostředí, kde seděl výkvět národa – poslanci Parlamentu současní nebo minulí. Nedovedu si představit, jak jsem je mohl podněcovat,“ prohlásil Staník u pražského městského soudu. „Nikoho jsem nepodněcoval, nic jsem nepopíral,“ zdůraznil Staník u soudu.

Incident se stal 24. října 2017. Tehdejší tajemník SPD podle obžaloby ve sněmovní restauraci údajně řekl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození“ a že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu.

Staník v restauraci oslavoval volební úspěch SPD s poslancem Holíkem. V podniku podle svých slov viděl i zákonodárce, kteří ve volbách neuspěli, a začal si je dobírat. Následně vznikla opilecká hádka, uvedl.

Připustil, že se s ostatními politiky bavil i o menšinách, popřel však, že by je haněl.

Výroky uvedené v obžalobě podle něj nezazněly. Věří tomu, že motivem trestního stíhání je snaha poškodit hnutí SPD a jeho předsedu Tomia Okamuru.

V asistentské funkci skončil Staník na přelomu listopadu a prosince 2017, protože byl podle poslance Holíka příliš vytížen jako tajemník. Předseda SPD Okamura následně uvedl, že Staník už není členem ani tajemníkem hnutí.