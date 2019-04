Extajemník SPD Staník dostal za nenávistné výroky podmínku a peněžitý trest

Podle soudkyně Heleny Králové se dopustil trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Rozhodnutí není pravomocné, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Obžaloba vinila Staníka z trestných činů „podněcování k nenávisti vůči skupině osob“ nebo „k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy“.



Podle státní zástupkyně Zuzany Beňové bývalý tajemník SPD 24. října večer ve Sněmovně například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození,“ a že homosexuálové, Romové a Židé by se měli posílat do plynu.

Staník jakékoli trestné jednání odmítá. Podle svých slov zapíjel večer ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. Bavil se s ostatními politiky také o menšinách, ale nehaněl je. Motivem celého stíhání je podle Staníka poškodit hnutí SPD, jeho i předsedu hnutí Tomia Okamuru.

Po skončení jednání novinářům řekl, že ho rozsudek nepřekvapil. Dále se nechtěl vyjadřovat. V závěrečné řeči napadal zejména státní zástupkyni a režim v České republice.

„Soud má za to, že vina obžalovaného byla prokázána,“ pronesla soudkyně. Staníka podle ní usvědčily zejména výpovědi někdejších poslanců Martina Lanka a Marka Černocha (oba Úsvit). Králová plně vyhověla návrhu obžaloby na mužovo potrestání. Roční podmíněný trest s dvouletým odkladem a peněžitý trest dostal Staník také proto, že výroky pronesl, když byl ve funkci tajemníka hnutí. „Je na něj upřena větší pozornost než na jiné lidi,“ uvedla soudkyně. Dodala, že svoboda projevu nemůže být bezbřehá.

Králová již Staníka na konci loňského července potrestala roční podmínkou s dvouletým odkladem, měl také zaplatit 70 000 korun jako pokutu. Staník však s trestním příkazem nesouhlasil, soudkyně proto musela nařídit hlavní líčení.



Staník byl tajemníkem SPD a asistentem Holíka. V asistentské funkci Staník na přelomu listopadu a prosince 2017 skončil, protože byl podle poslance Holíka příliš vytížen jako tajemník. Předseda SPD Tomio Okamura následně uvedl, že Staník už není členem ani tajemníkem hnutí.