Pepa Nos prosí o milost pro Staníka. Takto se nechovali ani bolševici, říká

„Vážený pane prezidente, jste jediný, kdo v momentě, kdy zdravý rozum dostává – nejen v naší zemi – na frak, může v rámci trestního řízení v ČR udělit milost, tedy zastat se zdravého rozumu,“ otevírá dopis prezidentovi Nos, jehož písně byly před revolucí známé kritikou vůči vládnoucímu režimu.



Rozhodnutí pražského soudu soudu doposud nenabylo právní moci, protože se Staněk proti rozsudku odvolal. Podle svých slov zapíjel večer ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. Bavil se s ostatními politiky také o menšinách, ale nehaněl je. Kauzu dlouhodobě označuje jako vykonstruovanou, motivem je podle něj snaha poškodit SPD a Tomia Okamuru.



Ve své žádosti o milost, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, chce pardon pro Jaroslava Staníka, nad kterým na začátku dubna Obvodní soud pro Prahu 1 vynesl rozsudek. Soud uložil bývalému tajemníkovi SPD za nenávistné výroky vůči homosexuálům, Romům a židům na půdě Sněmovny v roce 2017 roční podmíněný trest odložený na zkušební dobu dvou let a také peněžitý trest ve výši 70 tisíc korun.

Staník o podpoře Nose ví. „Děkuji mu za pomoc a podporu, na druhou stranu milost nežádám,“ okomentoval. Chtěl by, kdyby soud vyslechl nezaujaté svědky a vyhověl žádosti o rekonstrukci. „Stačilo by, kdyby soud nebyl pod mediálním tlakem a rozhodoval na základě faktu,“ doplnil.

Podle Nose je celý proces vykonstruovaný. „Proces byl vycucaný z prstu. Úplně stejně jako jako 1984. Připomnělo mi to bolševické doby. Byl jsem na tom stání, kde se profilovali idioti s křivými výpovědmi. Měl jsem dvacet soudů za totáče, dvacet soudu nyní - mám na to nos,“ uvedl v telefonickém rozhovoru pro iDNES.cz.

„Mám za to, že věc, která je obžalovanému kladena za vinu, dosahuje, a to v nejmenším nenadsazuji, absurdních rozměrů známých z tvorby Jaroslava Haška. Tedy je zřejmě nejen neústavní, ale i v ní i dostává pořádně na frak právě Vámi vzývaný zdravý rozum,“ píše ve své žádosti o milost písničkář.



Důvody pro podání žádosti podrobně rozvádí. Podle něj v případě Staníka došlo k extrémnímu výkladu zákona a celá věc se „stala věcí politické objednávky“. „A to zřejmě pod heslem, které bylo vysloveno již v lipském procesu v roce 1933 s údajnými žháři obviněnými ze zapálení říšského sněmu. S opozicí se nediskutuje, opozice se likviduje,“ doplnil. V případě Staníka byl potlačen rozum a logika, tvrdí. Přednost údajně dostal „aktivismus v rytmu dobových tanců“.

Cíl: poškodit SPD

V milosti zároveň zmiňuje jména bývalého poslance Marka Černocha, který svědčil u soudu, a kterého označuje za „neúspěšného pučistu z hnutí Úsvit“. Písničkář také naráží na jméno Jana Cempera, který na Staníka podal trestní oznámení. Toho označuje jako „udavače“. „Kdyby soudci a prokuratura byli důslední, tak strčí za katr lidi, co křivě povídali u soudu,“ řekl pro iDNES.cz.

V závěru milosti shrnuje, že ve věci Staníka existuje společenská objednávka, která míří nejen na bývalého tajemníka SPD, ale také na celou tuto stranu v čele s Tomio Okamurou. Proces měl podle jeho slov za cíl odradit potencionální voliče SPD.

„Žádným důkazem nebylo prokázáno, že by pan Staník zpochybňoval, schvaloval nebo se snažil ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru. To je naprostá konstrukce,“ uvádí.

Zda prezident nakonec rozhodne ve prospěch Staníka je podle písničkáře zřejmě vedlejší. Podle něj je důležité upozornit na celý případ. „Takhle se totiž nechoval ani bolševický režim vůči mně,“ dodal pro iDNES.cz.

Bývalý disident kandidoval v letošních volbách do Evropského parlamentu jako nestraník na kandidátce SPD, zvolen ovšem nebyl. Získal 3 346 hlasů a skončil na 7. místě (za SPD byli do europarlamentu zvolení Hynek Blaško a Ivan David). Loni na podzim kandidoval do Senátu za SPD.