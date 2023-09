Bartošek: Babiš je hybridní hrozba a Okamura mluví jako z fašistické kuchařky

„Jestliže někdo říká, že tato vláda představuje novou totalitu, říká tím, že jsou omezena lidská práva, je zde vláda jedné strany, lidi jsou pro své názory zavíráni nebo není možné podnikat. A tím tedy říká, že Česká republika není právní stát, že neplatí zákony a že je tady svévole. Ale to není pravda,“ komentuje Bartošek slova Andreje Babiše o tom, že vláda se ho snaží umlčet a zavádí „novou totalitu“.

Totalitu budovali komunisti a estébáci

„Česká republika je svobodná země, demokratická země, máme tu právní stát,“ vysvětluje místopředseda Sněmovny s tím, že ostrá vyjádření Andreje Babiše představují hybridní hrozbu. „Tyto výroky to jednoznačně potvrzují. (Jeho) útoky jsou nepřátelským aktem vůči České republice. Říká, že demokratické instituce nefungují, vláda nefunguje, a podrývá tím důvěru v demokracii jako takovou.“

„Jestli tady někdo v historii budoval totalitu, tak to byli komunisti a estébáci. Hovořit o totalitě v dnešní době – to je plivnutí do tváře všem obětem totalitního režimu. I já je v rodině měl. Ti lidé ještě žijí, pamatují si to a mají srovnání. Je to nehorázné. Je to lež,“ řekl Bartošek v Rozstřelu.

Místopředseda Sněmovny následně kritizoval i to, že Andrej Babiš podniká spanilé jízdy do Maďarska, kde se „kamarádí“ s premiérem Viktorem Orbánem. „Když vidíme, jak v Maďarsku vypadá situace kolem veřejnoprávních médií, lidských práv, hraní si s mapou velkého Maďarska, které sahá na Slovensko, Rumunsko, Bulharsko i na Ukrajinu, tak tyhle tendence vnímám jako velmi nebezpečné.“

Podle něj Viktor Orbán, bývalý disident a bojovník proti komunismu, zblbnul mocí. „V okamžiku, kdy nemáte pokoru před mocí, uděláte si z ní zlaté tele, které adorujete a máte pocit, že u moci musíte být neustále, tak v ten moment jste připraveni dělat i věci, které jsou nestandardní a samozřejmě v konečném důsledku to poškodí tuto zemi (Maďarsko) jako takovou.“

SPD jako z fašistické kuchařky

Ještě ostřejší byl následně Bartošek vůči šéfovi SPD Tomio Okamurovi. „Ten v rozhovoru pro jednu komerční televizi uvedl příklad směrem k Ukrajincům a přirovnal je ke kuřecímu masu, potažmo k jednomu zkaženému jablku v košíku, načež potom vyhodíte celý košík. Toto přirovnání je jako přes kopírák z té nejhnusnější fašistické kuchařky, kde to bylo použito, z knihy Jedovatá houba, která útočila na židovský národ.“

„Tohle hraní si s tím, že rozdmýcháváte ve společnosti nenávist, že cíleně lidi ženete proti sobě, děláte z někoho nepřítele a ukazujete na něj prstem, to je přesně příběh z konce třicátých let,“ srovnává rétoriku SPD s meziválečnou rétorikou nacistické propagandy.

SPD má podle něj za sebou řadu podobných kontroverzních výroků. „Jejich bývalý tajemník byl potrestán za velmi dehonestující výroky vůči homosexuálům a Židům. Jejich bývalý poslanec dostal podmínku za výroky ohledně neexistujícího pseudokoncentráku v Letech a sám Okamura mluvil o tom, že tento koncentrák vlastně nebyl hlídaný a neměl plot.“

Lidovecké urážky homosexuálů

Bartošek ale následně čelil otázce, zda se podobných urážlivých výroků, například na adresu homosexuálů, nedopustili také poslanci KDU-ČSL při sněmovní diskusi o stejnopohlavních sňatcích. A tedy, zda jeho kritika SPD za zmiňované dehonestující výroky na adresu Ukrajinců, Židů či Romů není pokrytecká.

Při diskusi v Poslanecké sněmovně například lidovecký poslanec Šimon Heller řekl, že „... u nás na jihu Čech je hovězí vždy hovězí, kuřecí je kuřecí a manželství bude vždycky svazkem muže a ženy.“

Lidovecká poslankyně Pavla Golasowská poté pravila, že diskriminace vlastně neexistuje, neboť homosexuálové mohou přece vstoupit do manželství, pokud si muž vezme ženu a naopak. A šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Aleš Dufek tvrdil, že pokud se odsouhlasí manželství pro homosexuály, nakonec ho budou chtít všichni, včetně skupin osob.

Podle Bartoška byla tato diskuse emocionálně vyhrocená, ale za výroky svých kolegů se na mikrofon přímo neomluvil. Řekl pouze, že „...konzervativní politice sluší to, že zůstává na svých pozicích. Na druhou stranu vymezování se vůči této skupině nebylo úplně šťastné... Myslím si, že kdyby tam zaznělo například, že je rozdíl mezi lilií a růží, vyznělo by to jinak.“

„Naší odpovědí je to, že to řešíme věcně a náš lidovecký návrh směrem k této minoritě skutečně spoustu věcí narovnává. Pro mě manželství bude vždycky svazek muže a ženy, tak to je. Ale současně říkám, že existují různé formy soužití. Co se týká soužití stejnopohlavních párů, tak to nazývejme partnerstvím. Nenazývejme to registrované partnerství, protože se registrují auta, ne lidé. V našem návrhu narovnáváme případy, které se týkají například možnosti nahlížet do zdravotní dokumentace, vdovské důchody, možnost dědit majetek a podobně,“ říká Bartošek.

Odmítá však to, aby stejnopohlavní páry mohly adoptovat děti. „Náš postoj je takový, že v České republice je zhruba 60 procent lidí, kteří chtějí narovnání práv, včetně adopce dětí. Ale je tady nějakých 35 procent lidí, kteří říkají: narovnejme práva, ale bez adopce dětí. A my hájíme zájmy těchto 35 procent lidí.

Nejsme schopni udržet veřejné finance bez růstu daní

V další části Rozstřelu Jan Bartošek obhajoval vládní konsolidační balíček. Hájil i zvyšování daní, přestože před volbami KDU-ČSL slibovala, že daně zvyšovat nebude. „V praxi se ukázalo, že nejsme schopni udržet veřejné finance. V době, kdy tady hnutí ANO mělo premiéra a ekonomika šla nahoru, tak se nešetřilo, rozhazovalo se. V současné době bohužel musíme dát vše do pořádku a ozdravit veřejné finance, protože jestli tak neučiníme, dříve či později nastane dluhová brzda, a to si nikdo nepřeje.“

Místopředseda Sněmovny se pak vyjádřil ke kauze ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, který čelí kritice za to, že se setkal s proruským lobbistou Martinem Nejedlým, bývalým poradcem prezidenta Miloše Zemana.

„Pavel Blažek tím setkáním ztratil absolutně politický pud sebezáchovy. Já chápu, že to je jeho dlouhodobý kamarád a že se spolu bavili i v případě sestavování vlády. Tohle já nerozporuji. Na druhou stranu primárně tu zodpovědnost vidím na ODS, to je zodpovědnost premiéra a předsedy Petra Fialy. A osobně to setkání považuji za nešťastné,“ myslí si Bartošek.

Přejmenuje se letos na podzim KDU-ČSL? Vypustí z názvu slovo „křesťanství“? Měla by se v Česku zpřísnit potratová politika? A mělo by se legalizovat konopí? I na to odpovídal místopředseda Sněmovny Jan Bartošek v Rozstřelu.