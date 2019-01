Bartoš chce být příští premiér. Věřím, že budu mít patřičnou kvalitu, říká

Vyhlásil jste poměrně ambiciozní cíle. V květnu chcete vyhrát eurovolby a za dva roky volby do Sněmovny a sestavovat vládu. Kde se ve vás bere taková sebedůvěra?

Dávat si ambiciozní cíle, když je dokážete podložit prací, to je to, proč pirátské straně lidé věří. Pokud v této chvíli mají Piráti podle nejoptimističtějších průzkumů devatenáctiprocentní podporu, tak jenom kdyby přišli ti lidé, co to deklarují, tak bychom měli 11 křesel. Sleduju reakce lidí, vidím, jak fungují Piráti v regionech, takže si myslím, že růst pro evropské volby je reálný. Prostě věřím, že když něco děláte dobře a dlouho, že to své ovoce přinese.

Přece jen, když se podíváme na průzkumy, tak mezi ANO a ostatními vidíme stále dost velký náskok.

Politika, která přichází z hnutí ANO to jsou velká gesta, až skoro spíš v mediální rovině, než že by ukazovala, v čem je v České republice problém.

Věříte, že Marcel Kolaja, váš nový lídr do Evropského parlamentu, je dostatečně známá osoba, aby byl tahákem pro vaše voliče?

Marcel Kolaja byl dvojka na kandidátce do Evropského parlamentu v minulých volbách, projezdil jsem s ním celou Českou republiku. Angažoval se v iniciativě Otevřená města, kterou zakládal, je to odborník a my stavíme tým, lidi, u kterých možná na začátku není tak silná mediální linka, ale kteří jsou kompetentní. Představit člověka na základě jeho erudovanosti by neměl být problém.

Jak zlikvidujete do příštích voleb do Sněmovny dosavadní náskok ANO, když říkáte, že hodláte příští volby dokonce vyhrát?

Náš nástup do Sněmovny jako nové strany přinesl samozřejmě i věci, které jsme se museli učit. Ať už je to strategie vyjednávání, rytmus jednání ve Sněmovně, časování předkládání návrhů. A výkon našeho poslaneckého klubu se bude v dalších letech zvyšovat.

Když vyhlašujete, že chcete vyhrát volby, znamená to, že počítáte s tím, že byste se chtěl příštím premiérem této země?

Pokud budu lídr kandidátky v danou chvíli, o čemž rozhodne celostátní fórum, tak logicky lídr kandidátky by byl kandidát na premiéra.

Cítíte se na to stát se premiérem?

Já se musím ještě hodně na své cestě vzdělávat a učit. Věřím, že ve věku čtyřiceti let s patnáctiletou praxí ve velké světě ICT (informační a komunikační technologie - pozn. redakce) a se zkušenostmi, které sbírám v Poslanecké sněmovně, budu mít tu patřičnou kvalitu.

Když teď vidíte ve Sněmovně působení politických konkurentů, kdo je vám zatím ve Sněmovně názorově nejbližší?

My jsme liberální středová strana, takže nejlépe programově se dohodneme s hnutím STAN, které usiluje o praktické řešení politiky, bohužel často sekunduje v Demokratickém bloku ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Ale ono to není o samotném střetu ideologií, ale často o lidech, kteří je reprezentují. My chceme ale nastavovat i vlastním příkladem takové parametry, aby i strana, která se s vámi liší i ve věcech důležitých, abyste s ní mohli u jiných věcí spolupracovat. Před posledními volbami nikdy nezaznělo, že se Piráti nebudou podílet na vládě. My jsme šli do těch jednání a měli jsme tam požadavky, které šly na personální otázky. Že tam nebude nekompetentní člověk, který třeba nedokázal postavit dálnice, že tam nebudou lidé, kteří mají zásadní politický škraloup, jsou třeba v nějakém střetu se zákonem, a ty strany by měly mít nějakou sebereflexi a neměly by tam držet lidi, jejichž profil není ve slušné demokratické společnosti adekvátní k výkonu politiky,

Máte vy osobně záklopku, že jsou strany, se kterými nechcete spolupracovat?

Jsou tu strany, které se podílejí na dekompozici demokratického nebo liberálnědemokratického prostředí, jsou to strany populistické nebo třeba KSČM. Můžu vyloučit extrémisty, populisty a nějaké divné spolky. Já doufám, že za tři roky tady nevyroste ještě nějaká nová šílená strana.