Každý soupeř je vážný, hodnotí Babiš vstup Soukupa do politiky

„Pokud se tak rozhodl, já to beru na vědomí,“ glosoval Babiš krok Soukupa, který oznámil založení nového hnutí List Jaromíra Soukupa.

„Zakládám politické hnutí List Jaromíra Soukupa, jehož cílem je bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy,“ prohlásil majitel televize Barrandov, kterého s Babišem pojí minimálně dvě věci. Je stejně jako premiér a šéf ANO také miliardář a za druhé má nadstandardní vztahy s prezidentem Milošem Zemanem.



„Já jsem dnes zaznamenal, že Piráti mají také velké ambice. My se určitě musíme snažit, abychom tu naši pozici, kterou máme, udrželi,“ řekl Babiš. Piráti v sobotu vyhlásil cíl vyhrát v květnu volby do Evropského parlamentu a pak za dva roky i volby do Sněmovny. Jejich šéf Ivan Bartoš pak v rozhovoru pro iDNES.cz i to, že má ambici být premiérem a vystřídat tak Babiše.

Bookmakeři šancím Soukupa nevěří

Bookmakeři sázkové kanceláře Chance ale hnutí List Jaromíra Soukupa ani trochu nevěří. „Na to, že by Soukupova formace volby vyhrála, je kurz 1000:1 a na to, že by List skončil do třetího místa 500:1. S nízkým kurzem 1,13 tak stále zůstává hlavním favoritem na vítězství hnutí ANO Andreje Babiše,“ uvedla tisková mluvčí Chance, Markéta Světlíková.

Relativně vysoké jsou kurzy i na možnost, že by televizní magnát vybojovat alespoň jeden mandát. Zde mohou sázkaři sázet v kurzu 40:1. „Tento kurz od pátku sice klesl z původní hodnoty 60:1. To ale nic nemění na tom, že mandát pro List za příliš reálný nepovažujeme,“ uvedla Markéta Světlíková. Sázet se dá i na to, zda se Soukup stane předsedou Evropského parlamentu (kurz 6000:1), nebo šéfem Evropské komise (5000:1). Obojí je tak podle bookmakerů utopie.

Kurz na to, že by se Soukup mohl pokusit kandidovat na Hrad, až tam skončí Zeman, bookmakeři neoznámili. Soukup ve své televizi každý týden nabízí hodinový prostor hlavě státu v pořadu Týden s prezidentem.

Vznik nového politického hnutí oznámil Jaromír Soukup minulý týden: