Martin na koni to vezme i přes Česko. Meteorologové řekli, kde nasněží

Pranostika o svatém Martinovi, který by měl přijet 11. listopadu na bílém koni, by se letos mohla částečně naplnit. Teploty klesnou a zasněží. „Dá se předpokládat, že se sníh bude držet pouze na horách,“ uvedl pro iDNES.cz Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V druhé polovině příštího týdne by se podle meteorologů mělo spíše ochladit. Skiareály v Alpách by měly být v dobré kondici.