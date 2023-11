Rekordní v historii měření je i říjen, v Klementinu bylo průměrných 14,1 stupně

Na svém webu o tom ve středu informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Dosud nejteplejší říjen z roku 1795 překonal letošní desátý měsíc o tři desetiny stupně. Naopak zatím nejchladněji bylo v říjnu před 118 lety, kdy meteorologové naměřili v Klementinu průměrnou měsíční teplotu 5,6 stupně.

Nejteplejším klementinským dnem letošního října byl pátek 13. října, kdy průměrná teplota dosáhla 19,8 stupně. O čtyři dny později byla nejnižší, v průměru bylo 7,3 stupně.

Říjen byl rekordní i v Brně

Také v Brně ústav v září i říjnu zaznamenal nejvyšší teploty od začátku měření v roce 1800, oznámil ve středu v tiskové zprávě. Průměrná teplota tam v desátém měsíci dosáhla 13,2 stupně Celsia, což je o 4,4 stupně více, než je průměr let 1961 až 1990.

Říjen se přitom dlouho neoteploval, změna nastala až po přelomu 20. a 21. století. Statisticky významně se říjen začal oteplovat až v posledních deseti letech, řekl agentuře ČTK klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe.

„Letošní podzim zatím trhá jeden rekord za druhým. Celkově se podzimní měsíce oteplují ze všech sezon nejpomaleji a zhruba do přelomu století jsme výrazné trendy nepozorovali, na rozdíl například od léta, kde je vidět výrazný nárůst už o 20 let dříve,“ řekl Zahradníček. Říjen se za 224 let měření v Brně oteplil o 1,1 stupně Celsia, celoroční průměr oteplování je dvojnásobný.

Říjen byl teplotně pod průměrem naposledy v roce 2010, druhý nejteplejší byl v roce 1802 a třetí v roce 1907. Tehdy však podle klimatologa šlo o přirozenou variabilitu, a nikoliv údaj zapadající do dlouhodobého trendu.

Neobvyklé sucho a teplo ovlivňují vegetaci

Častější výskyt podzimního sucha a prodloužení vegetační sezony může být podle Zahradníčka problém s ohledem na brzké podzimní mrazy, které mohou vegetaci poničit.

„Některé rostliny letos na podzim naplno znovu vykvetly,“ připomněl. Jihomoravští zemědělci tento týden uvedli, že některým buď extrémně vyrostla řepka a je ohrožena mrazy, nebo naopak kvůli suchu v některých částech kraje ozimy vůbec nevzešly nebo jen špatně. Pozitivním dopadem může být zvýšení kvality vína. Změn, které se týkají nejenom fungování přírody, může být mnohem více, a to jak negativních, tak pozitivních.

Letos jde o třetí extrémní měsíc. Září bylo teplejší o pět stupňů, leden dokonce o 5,2 stupně. Klimatologové letos upozorňují i na to, že extrémně vysoká je teplota oceánů a i odchylka globální teploty se již několik měsíců pohybuje nad dosavadními maximy a téměř s jistotou už lze říci, že letošní rok bude nejteplejší v historii měření. Proč se letošní teploty dostaly globálně tak vysoko nad dosavadní maxima, vědci zatím nedokážou spolehlivě určit.

