Česká solidarita s Řeckem. Hasiči vezou čerpadla, elektrocentrály či stany

Řecko čelí náporu migrantů poté, co Turecko přestalo dodržovat dohodu s Evropskou unií, podle níž mělo migranty zadržovat na svém území.

Česko posílá do Řecka deset čerpadel, čtyři elektrocentrály, tisíc nafukovacích matrací, tisíc spacích pytlů, tisíc vlněných přikrývek, tisíc ručníků a deset topení do stanů.

Materiál pochází ze zásob hasičů. Ministerstvo vnitra pomoc uhradí z rezervy svého humanitárního programu Pomoc na místě. Ministr Jan Hamáček ve středu řekl, že Řecko vybraný materiál odsouhlasilo a je připraveno ho převzít.

„Jsme také schopní Řecku rychle poslat až 50 policistů. Dvacet v rámci (evropské pohraniční stráže) Frontexu a jeho týmu rychlé reakce na hranicích, dalších 30 pak v rámci bilaterální pomoci,“ uvedl ve středu Hamáček. Řecko ale zatím podle něj o policejní pomoc nepožádalo.

Ministerstvo vnitra rovněž je připraveno poslat Řecku milion eur (asi 25,5 milionu korun) z programu Pomoc na místě na nákup materiálu k řešení hrozby další migrační krize. Ani o finanční podporu zatím Atény nepožádaly.

Do Řecka se už týden snaží proniknout tisíce lidí po oznámení Ankary, že už nebude bránit uprchlíkům v cestě do EU. Turecko tak fakticky přestalo plnit dohodu z roku 2016, kdy za příslib finanční pomoci s řešením situace milionů uprchlíků na svém území slíbilo přispět k zastavení migrační vlny do unijních zemí.

Řecko se snaží migrantům v přechodu hranice zabránit. Ministři vnitra EU se ve středu shodli, že evropské země nebudou ilegální přechody hranic tolerovat a že unie finančně či vysláním policistů podpoří Řecko v jeho snaze o ochranu vlastní hranice před novým přílivem uprchlíků.