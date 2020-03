Řecku pomůže s migranty osm policistů z ČR. Vyrazí v pondělí, řekl Hamáček

„V první fázi nás požádali o osm policistů. Jsou připraveni odjet a odjedou pravděpodobně v pondělí. Pokud by Řecko požádalo o další policisty, jsme připraveni vyhovět,“ uvedl pro iROZHLAS Hamáček.



Čeští policisté v zemi vydrží minimálně dva měsíce. Policejní prezident Jan Švejdar na Twitteru uvedl, že budou součástí týmů Frontex, jejichž cílem je chránit vnější schengenskou hranici před nelegálními migranty.

Kromě lidí zamíří z Česka na jih Evropy také humanitární pomoc v hodnotě 2,5 milionu korun. „Jsou to čtyři kamiony - přikrývky, topení do stanů, elektrocentrály, čerpadla. Jsou to prostředky, které jsou určeny na zvládání humanitární krize,“ řekl Hamáček.

O tento materiál si Řekové výslovně požádali a česká strana jim vyhověla. „Jsou to prostředky spíše pro migranty, kteří jsou v těch řeckých táborech. Situace tam samozřejmě není dobrá, to víme všichni,“ upřesnil ministr vnitra.

Na řecko-turecké hranici se od konce minulého týdne shromáždilo několik desítek tisíc běženců poté, co Ankara oznámila, že už nebrání migrantům v cestě do Evropské unie.

Turecko navíc na hranice vyslalo tisícovku policistů, kteří podle něj měli pomoci zvládnout napjatou situaci na hranicích. V pátek však právě oni měli podle řeckých médií zaútočit na tamní policisty, které zasypali slznými granáty. Běžencům měli také rozdávat nůžky k prostříhání děr v plotu, který na hranici obou zemí stojí.