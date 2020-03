Opozice chce znát kroky na pomoc Řecku poté, co Turecko pouští migranty

Politici opozice chtějí znát přesné kroky české vlády poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že jeho země pouští uprchlíky do Evropy. Ministr vnitra Jan Hamáček nabídne na schůzce ministrů vnitra Evropské unie Řecku humanitární i finanční pomoc. Pokud to bude potřeba, pošle Česká republika na řecko-turecké hranice i policisty.