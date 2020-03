Poslanci řeší, jak zastavit proud migrantů, které Turecko pouští do Evropy

9:29 , aktualizováno 10:13

O rozhodnutí tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana otevřít dveře do Evropy tisícům migrantů a jeho dopadech na Evropskou unii právě jednají poslanci. Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček informoval poslance, že na řecko-turecké hranici je nyní až 15 tisíc migrantů, hlavně z Íránu, Iráku, Pákistánu a Afghánistánu, kteří se snaží dostat do Evropské unie.

Turecký četník dohlíží na migranty, kteří putují k řecko-turecké hranici. Tisíce migrantů se vydalo do Řecka poté, co Turecko oznámilo, že jim nebude bránit v cestě do Evropy. (3. března 2020) | foto: Reuters