Máma myslela, že je to bláto. Tetování byl dárek od dcery, říká hradní kancléřka

„Je to vtipná rodinná historka. Moje dcera si nechala udělat tetování. Navrhla si takový ornament, ani nejde moc vidět. Já jsem proti tomu neprotestovala, protože se mi tetování vždycky nějakým způsobem líbilo,“ řekla Vohralíková, která na Hradě šéfuje kanceláři Petra Pavla.

Pozitivní přístup k tetování ale nesdílela kancléřčina maminka. „Ta byla zapřísáhlý nepřítel všeho. Když s tím ale dcera přišla, tak z toho byla úplně nadšená. Říkala jsem jí: ‚Kdybych byla mladá a přišla s něčím takovým já, tak bys mě zabila‘,“ vzpomíná Vohralíková.

„No, ale ty jsi jiná generace,“ odvětila jí maminka. Nakonec kancléřka dostala poukaz na tetování jako dárek od své dcery k padesátým narozeninám.

„Maminka si prvně myslela, že to mám nějaké bláto na noze. Když moje neteře a děti přišly se smíchem a maminka zjistila, že mám tetování, říkala: ‚No, je jiná doba‘,“ uvedla hradní kancléřka.

Vohralíková podle svých slov žádné další tetování neplánuje. To stávající považuje za překvapivý a hezký dárek. „Je to motýl a vlčí mák, má znázorňovat rozkvetlou louku u nás na chalupě. Při té příležitosti jsme si s dcerou udělaly moc hezký den, byly jsme poté ještě na koncertě a na večeři a bylo to všechno moc hezké,“ zakončila.

Šlechtová má větve, Pekarová arabštinu

Svým tetováním se netají ani další ženy v politice. Například předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová má na na vnitřní straně pravé paže nápis v arabštině, prezentuje jména členů její rodiny – Miroslav, Zlata, Margarit, Daniela (hůře čitelné) a Martin.

„Když jsem se rozhodla, že se nechám poprvé tetovat, byla jsem jako dobrovolnice v dětském domově v Maroku. Písmo se mi vizuálně líbí,“ uvedla v listopadu 2019 s tím, že ho má už deset let.

Tetováním se pyšní i bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová. Ta v roce 2014 už měsíc po svém jmenování do úřadu v Show Jana Krause prozradila: „Každé tetování má pro mě význam. Věřím v přírodu a všechna má tetování souvisí s přírodou. Mám na sobě větve i kořeny“. Exministryně má také na zadní straně krku vytetovaný nápis Devotion (oddanost).