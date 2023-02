Vohralíková žádá Mynáře o informace o fungování Hradu, připraví je do týdne

Mynář řekl, že jeho kancelář veškeré materiály připraví, další schůzka kancléřů se uskuteční v pondělí 13. února. Všechny odbory Hradu budou podle Mynáře k dispozici novému vedení kanceláře a prezidentovi také pro přípravu inaugurace, která se bude konat 9. března.

Vohralíková předala Mynářovi první návrh požadavků potřebných pro orientaci ve struktuře prezidentské kanceláře či o personálních smlouvách. Příští týden materiály podle ní dosluhující kancléř připraví.

Konkrétně požádala o aktuální organizační strukturu prezidentské kanceláře a dvou příspěvkových organizací, seznam lidí, kteří mají smlouvy na dobu určitou končící s mandátem prezidenta Miloše Zemana i smlouvy s přesahem za jeho funkční období, o organizační řád či o seznam kontrol a jejich časový harmonogram a výsledky.

Pavel chystá audit na Hradě

Pavel v neděli řekl, že bude chtít v kanceláři uskutečnit audit. Avizoval, že o tom chce jednat s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou. Sejde se s ním ve čtvrtek.

V rozhovoru, který v úterý zveřejnil Reflex.cz, Pavel uvedl, že v prezidentské kanceláři bude potřeba nejen audit NKÚ, ale i hloubkový úklid ve všech oblastech. Odůvodnil to tím, že realita, se kterou se zatím v náznacích setkává, je výrazně horší, než si představoval.

Vohralíková ve středu uvedla, že nejdříve potřebuje informace o provedených kontrolách, pak je možné řešit, na co by se případný audit zaměřil. Podle Plíška se středeční schůzka týkala zejména přípravy inaugurace. Mynář podle něj bude kontaktní osobou pro tyto účely.

„Všechny otázky, které s inaugurací a slavnostním složením slibu nového prezidenta souvisí, budeme přímo řešit s ním,“ uvedl. „Kancléř se nadále bude účastnit jednání, které vedu v Poslanecké sněmovně i za účasti Senátu k přípravě inaugurace,“ dodal Plíšek.

„Ještě chvilku jsem vedoucím, tak veškerou zodpovědnost za to musím nést já. Budu to přenášet na své jednotlivé kolegy, ať už je to protokol, bezpečnost a další, kteří všichni k tomu budou patřičně účastni,“ poznamenal Mynář.