Imunolog Hořejší: Zaveďme dvoutýdenní lockdown a masivně očkujme

„Lidé jsou už z epidemie unavení, takže je pro ně relativně přijatelné i to, že tu bude umírat 200 lidí denně. A stojí jim to za to, že budou smět chodit na hokej a do hospody. Pokud se to nechá proběhnout, tak bychom tady za 2 až 3 měsíce měli 20 tisíc obětí,“ řekl pro Rádio Impuls Hořejší.

Podle imunuloga se může Česko dostat znovu do kritického stavu, a pravděpodobně už tam míří. „Jakmile budou naplněny z 90 procent jednotky intenzivní péče, tak budeme zrovna tam, kde už jsme byli. Racionální by prostě bylo, abychom teď zavedli lockdown třeba na dva týdny, a současně s tím by opravdu měla běžet ta očkovací kampaň,.“ dodal.

Hořejší se také vyjádřil k nové kontroverzní očkovací kampani, která v některých případech vyvolala rozhořčení, a nesouhlasí s její kritikou. Naopak věří, že realistické obrázky mohou přimět lidi k vakcinaci.

„Ne, já ji kriticky nevidím a znovu připomínám, že to je úplně stejné, jako ty odpudivé obrázky na těch krabičkách od zápalek,“ zhodnotil Hořejší.

Opatření nestačí

I epidemiolog Roman Prymula ve středu varoval, že koronavirová situace je v Česku dramatická a současná opatření nejsou dostatečná. Uvítal by například izolaci seniorů nebo testování očkovaných osob.

Z průměrného věku hospitalizovaných podle epidemiologa vyplývá, že jednotky intenzivní péče nejvíce zatěžují senioři. „To znamená v podstatě izolaci těchto lidí nebo omezení jejich kontaktů, a to co já bych navrhoval, tak to není jenom testování zdravotnických pracovníků, kteří jsou neočkovaní, ale i těch kteří jsou očkovaní,“ doplnil.



Mezi další opatření, které Prymula v rozhovoru navrhl, je omezení hromadných akcí, zachování testování ve školách nebo testování i již naočkovaných jedinců. Kompletně je proočkováno asi 6 milionů lidí, nicméně epidemie se velkou rychlostí zase začala šířit.

V úterý přibylo nejvíce případů nákazy nemocí covid-19 za posledních 8 měsíců, a to přes 14 tisíc. Většina z nakažených, celkem 70,8 procent, je přitom právě těch neočkovaných. Zvyšuje se i nápor na nemocnice, kde je hospitalizováno nyní téměř 3 300 lidí.