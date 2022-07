Hlavní hygienička připustila povinnost roušek, očkování zůstává dobrovolné

„Myslím, že jsme připraveni dobře. Je rozpracovaný celý krizový plán, ale abych pravdu řekla, nepočítáme už s tvrdými lockdowny, žádnými tvrdými opatřeními,“ přiznala po tiskové konferenci Svrčinová.

Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic pro iDNES.cz již dříve potvrdil, že má rezort k dispozici 350stránkový manuál pro zvládání pandemie, který vzešel od zdravotníků z posledních dvou let koronaviru.

Bývalá hygienička Moravskoslezského kraje doplnila, že „jediné opatření, které by připadalo v úvahu, by byly povinné roušky ve veřejném prostoru v hromadné dopravě.“ Jak ale ihned dodala, čísla tomuto kroku zatím nenahrávají.

Cestou z krize je očkování, míní odborníci

Podle Svrčinové má Česko velkou šanci na mírnější průběh nastupující vlny i díky v celku velké proočkovanosti. „Více než polovina českého obyvatelstva se nechala naočkovat a očkování opravdu před těžkým průběhem chrání,“ vysvětluje náměstkyně ministra Svrčinová.

Přesto nevidí povinné očkování, ani určitých věkových skupin, reálně. „V současnosti na stole neleží otázka povinného očkování,“ řekla.

S jejím názorem souhlasí i Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky nebo ministrův náměstek Pavlovic. „Pokud si lidé odložili třetí dávku a nešli na ni během jarních měsíců, je vhodné, aby na ni šli před podzimem. Je to jeden ze způsobů, jak můžeme krizi zvládnout s daleko lepšími výsledky,“ řekl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz Pavlovic.

Dušek zase v týdnu po tiskové konferenci k příčinám úmrtnosti za rok 2021 uvedl, že „i když se očkovaný nakazí, má významně menší pravděpodobnost, že bude mít vážný průběh.“

Svrčinová sice připouští, že v některých okolních zemích už se nová varianta omikronu BA.5 prohnala a denně měli 20 tisíc (Portugalsko), ale i 150 tisíc (Francie) nově nakažených.

Přesto uklidňuje, že v Česku je situace stabilizovaná: „Odezva v nemocnicích není, máme jednotky lidí na jednotce intenzivní péče a několik desítek lidí na běžných lůžkách. Předpokládáme, že opravdu nedojde k zásadnímu navýšení těchto počtů,“ dodává s nadějí v hlase.

Velkým tématem je i samotné testování. Dušek upozornil, že nerozhoduje počet pozitivních testů, ale počet lidí v nemocnicích s těžkým průběhem. Podle Pavlovice zase není důvod v hrazených PCR testech – podle něj by měly význam pouze v případě, že by zdravotníci potřebovali vědět, jakou variantu kdo má, a to tehdy, když by na každou mutaci zabírala jiná léčba. Jinak podle něj stačí běžné antigenní testy.

Zavádění hrazených testů nechce ani hlavní hygienička. „V tuto chvíli nejsou testy v Česku vyžadovány pro žádné aktivity, takže není důvod pro to, aby se znovu zaváděly hrazené testy,“ odůvodnila s tím, že test zdarma může naordinovat lékař.

„Přistoupili jsme k tomu, že covid-19 začíná být vnímám více jako běžné onemocnění,“ sdělila iDNES.cz.