Covid se opět šíří, navzdory horku. Budu doporučovat očkování, říká Dušek

Covid-19 opět nabírá na síle a druhý den po sobě bylo více než tisíc nakažených. Můžeme mluvit o nástupu další vlny epidemie?

Nemám rád slovo vlna, vyvolává dojem, že něco je a pak není. Virus tady je celou dobu. V tuto chvíli řekněme, že se bavíme o dalším nárůstu šíření nákazy. Je to v tomto období překvapivé – venku je 30 stupňů.

Musím ale sebekriticky a s úctou dodat, že kolegové z Robert Koch Institutu říkali, že hrozí letní vzedmutí nákazy. Myslel jsem si, že nebude viditelné.

Čím si to vysvětlujete?

Příčina je jednoznačně daná. Je to nová varianta omikronu, která je ještě nakažlivější, než byla ta předchozí. Teď ji vytěsňuje a má velkou schopnost prorážet imunitní ochranu, a to jí dává šanci růst v počtu nákaz. Očkování zatím ale drží ochranný efekt proti těžkému průběhu. I když se očkovaný nakazí, má významně menší pravděpodobnost, že bude mít vážný průběh.

Bavíme se o mutaci BA.5, nebo BA.4?

Bavím se hlavně o BA.5. Z dat, která mám, je jednoznačně reportováno, že je to BA.5, která jde dopředu. Ale i BA.4 je variantou, která se dost často uvádí. V Portugalsku zcela jednoznačně reportují, že převládá BA.5. I u nás už bude v tuto chvíli ve více než padesáti procentech případů. Zcela viditelně se už zvedá ve Francii, Německu, Rakousku... Nemůže nás minout.

Pracujete se scénáři, kam by se mohly denní nárůsty vyšplhat a kde bude vrchol?

Ano. Krátkodobé modely se většinou nepletou, dlouhodobé jsou velký problém. Bude-li se držet tento trend dalších několik dní, tak z týdne na týden se počty zdvojnásobí a půjdeme tímto tempem třeba dva tři týdny. Kolik lidí je denně nakažených, značí pouze jeden jediný faktor – kolik jich testujeme.

Číslo není objektivním odrazem toho, kolik je nakažených. Testuje se málo. Skutečný počet nakažených bude významně vyšší. Kam to dojede, rozhodují počty testů.

Čím bychom se měli v posuzování závažnosti řídit?

Daleko zásadnější je sledovat, jestli nezačíná narůstat počet těžkých hospitalizací, které nebyly testovány. Myslím osobu, kterou přivezla záchranka s těžkým průběhem covidu, šla rovnou na jednotku intenzivní péče, ale nebyla testována.

To se zatím neděje. Počty příjmů do nemocnic začaly narůstat, asi třetí den po sobě jdou nahoru, ale nejsou to těžké průběhy. Kéž by to vydrželo. Vzhledem k počasí, a tomu, co se mezinárodně píše, si myslím, že to nebude mít tak dramatický zdravotní dopad.

Zmiňoval jste, že vidíme jen výseč – lidi, kteří se nechají testovat. Dá se odhadnout, jak velkou část vidíme?

V době, kdy testování mělo zavedený řád, tak odhad seděl. Má svůj důvod a lze ho udělat. V tuhle chvíli bych si ale netroufl. Jednak je to nová varianta viru s nakažlivostí, která je zase o něco vyšší, jednak není pravidelné testování. Důležité je, aby se k testům dostali lidé, kteří mají potíže nebo vážný důvod se chránit, což se děje. Musíme sledovat, jestli to nezačíná mít nebezpečný dopad v nemocnicích. Zatím nemá.

Platí, že dopad v nemocnicích budeme sledovat zhruba za dva týdny?

Už teď začíná narůstat počet případů. Pokud by to mělo mít rizikový dopad, viděli bychom to příští týden. Jsem v tomto směru ale optimista.

V Portugalsku se už současná vlna přehnala a láme se. Na počet obyvatel jsou na tom podobně jako my – dá se Portugalsko brát jako obraz toho, jak to může být u nás?

Může to být předobraz. Není dobré brát si jako obraz jen jednu zemi, ale když se podíváme i na Rakousko a Německo, tak takhle nějak to bude u nás.

To znamená desítky tisíc nových případů denně?

Desítky tisíc nově natestovaných případů denně.

Jaký vývoj nás čeká na podzim?

Virus tady zůstane, to je přírodní jev. To nejlepší, co si můžeme přát, je, aby zůstal omikron v parametrech, jak ho známe. Jeho virulence (schopnost mikroorganismů vyvolat infekci, pozn. red.) je nižší, fungují na něj vakcíny a opravdu dlouhodobě trvá ochranný efekt proti těžkému covidu. Stane-li se toto, tak máme naprosto úžasnou šanci, jak zabránit těžšímu zdravotnímu dopadu a všemu dalšímu. Například očkováním, a to zejména zranitelných skupin obyvatel. Ale kdo jsem já, abych říkal, co má udělat příroda.

Současná vlna by podle vědců mohla pokračovat až do podzimu.

Je to relevantní scénář i podle ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, pozn. red.). Hladina, na které vysoce nakažlivý virus zastaví, může být i relativně vysoká. Udrží si velké množství denně nakažených a na té hladině se bude držet dlouho. Třeba jako jsme kdysi natestovali denně desítky, ve skutečnosti byly nakaženy stovky lidí.

Budete panu ministrovi doporučovat, aby bylo opět povinné testování?

Nejsem v pozici, kdy můžu panu ministrovi cokoliv doporučovat. To může paní hlavní hygienička Svrčinová. Pokud jde o očkování – ze všech dat, která máme z Česka, vidím, že očkování chrání člověka proti těžkému průběhu. Proto očkování budu všem svým blízkým i kamarádům doporučovat. I panu ministrovi, takže toto doporučení na stole jednoznačně je.

A byl byste pro opětovné povinné očkování?

To není otázka na mě, to je politická otázka. Když ale sleduji vývoj, tak si myslím, že stejného efektu lze dosáhnout přesvědčováním. Český národ není národ antivaxerů, tady se naprostá většina populace nechala naočkovat. Máme proočkovanost v seniorních populacích 90 procent. I přesvědčováním a ukazováním dat lze dosáhnout stejného efektu.