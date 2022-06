PŘEHLEDNĚ: Kde se berou nové případy covidu? Dorazily nové varianty viru

V Česku přibylo v pondělí opět po téměř dvou měsících více než tisíc potvrzených případů koronaviru. Laboratoře jich odhalily 1 241, dvojnásobek proti minulému týdnu. Testovat se nechalo 6 500 lidí, což je nejvíce za tento měsíc. Epidemie v Česku zrychluje zhruba od začátku června.

Národní referenční laboratoř (NRL) pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění SZÚ rovněž hlásí od minulého týdne další výrazný nárůst specifické mutace, která ukazuje na šíření subvariant BA.4 nebo BA.5.

1 Čím je způsobený nárůst?

„Myslím si, že je to celkem věc, kterou jsme říkali - léto bude klidné, pakliže se nebudou šířit jiné varianty. Jiné varianty nám sem přišly. Byly v jižní Africe, následně se objevily v Portugalsku, kde byl mezitýdenní nárůst asi 13 procent. Tedy šlo to rychle nahoru. Víme, že jsou to varianty vhodné pozornosti,“ vysvětlila pro iDNES.cz viroložka Ruth Tachezy.

2 Varianty BA.4 a BA.5

Byť je to stále mutace omikron, tak varianty BA.4 a BA.5 přináší další změny. „Když jsme viděli, jak se šíří v Portugalsku, tak bylo více či méně jasné, že se později objeví i tady. To, že jsme nevěděli, kolik tady toho je, to bylo tím, že se málo testovalo. Tím pádem se posílalo méně vzorků na sekvenování,“ uvedla pro iDNES.cz Tachezy.

Vedoucí Národní referenční laboratoře Helena Jiřincová doplnila, že data ze sekvenačních center v Česku ukazují, že nárůst lze pravděpodobně přičíst variantě BA.5. „Ale protože je zpoždění sekvenací zhruba 14 dní, k potvrzení dojde teprve v následujících týdnech,“ doplnila Jiřincová.

Podle Tachezy však zatím není jisté, zda všechny nové případy jsou tyto dvě varianty. „Znaky, podle kterých se určuje nárůst, jsou mutace, které obsahují tyto dvě varianty, ale i jiné,“ uvedla viroložka s tím, že na 99 procent je navýšení způsobené právě těmito dvěma variantami (BA.4 a BA.5). Pokud by se tyto varianty nešířily, tak by podle Tachezy mohlo být léto klidné.

3 Jaký je průběh nemoci u těchto variant?

Varianty BA.4 a BA.5 podle dosavadních poznatků z klinické praxe nijak významně nemění a nezhoršují průběh infekcí u pacientů. Národní referenční laboratoř ale dlouhodobě upozorňuje, že tyto varianty podle dostupných dat zřejmě unikají neutralizačním protilátkám, které tělo získalo po předchozím onemocnění. Imunita po prodělání nemoci tedy nemusí být spolehlivou ochranou před infekcí.

4 Fungují současné vakcíny?

„Když si teď hned dáte dvě dávky, tak budete mít chvíli nějakou ochranu, ale nikoliv ideální. Chce to tři dávky. Když je máte, vakcinace velmi dobře chrání před hospitalizací či úmrtím. Ochrana pak po zhruba čtyřech měsících zase klesá. Když dostanete čtvrtou dávku po zhruba čtyřech až pěti měsících, tak se zase dostane na tu úroveň ochrany jako po třetí dávce, tedy velmi vysokou,“ vysvětlila Tachezy.

5 Nutnost dalšího očkování

Tachezy současně rizikovým skupinám doporučila posilovací dávku již nyní, protože čísla případů jdou nahoru. „Těm, kteří jsou očkováni třemi či dvěma a měli covid, bych zatím doporučila počkat na podzim,“ doplnila viroložka.

Vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl uvedl, že v nadcházejícím období bude významným ochranným prvkem přeočkování posilující dávkou, tedy takzvaným boosterem.

„Nebo samozřejmě základní očkování dvěma dávkami u těch, kteří se dosud očkovat nenechali. Na proočkovanosti populace bude záviset vývoj situace v dalších měsících. Je prokázáno, že očkování dobře chrání před závažným průběhem nemoci a za důležité ho považuji především u lidí jakkoli imunitně oslabených jinou chronickou nemocí, včetně seniorů,“ řekl dále Kynčl

6 Testování zdarma? Zatím ne

Redakce iDNES.cz oslovila ministerstvo zdravotnictví, zda plánuje vrátit plošné testování bez žádanky od lékaře. Nyní si jej totiž lidé bez žádanky musí platit. Resort však podle mluvčího Ondřeje Jakoba zatím návrat hrazených testů nechystá.

„Veškeré změny v platnosti protiepidemických opatření jsou odvislé od aktuální epidemické situace a debat v rámci expertních skupin. Zavedení plošného testování zdarma nyní není aktuální,“ řekl Jakob.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

Podle Tachezy bylo bylo dobré mít antigenní testy, zároveň je potřeba trvat na jejich kvalitě. „Na základě indikace by měly testy zůstat zdarma, na zvážení je poskytnout pojištěncům například dva kvalitní antigenní testy zdarma na měsíc. V současné ekonomické situaci nakupování antigenních testů bude pro řadu lidí problém a stále ještě není pandemie za námi,“ podotkla viroložka.

Mimo ochrany dýchacích cest je podle ní právě testování velmi účinným nefarmakologickým opatřením na zvládání pandemie.

6 Roušky na podzim?

Někteří lidé nosí roušky i nyní. Nikoliv třeba kvůli covidu, ale kvůli tomu, že jsou v nějakém léčebném procesu, který jim oslabuje imunitu. „Jistě je na místě především pro rizikové jedince nosit roušku například v nemocnici, v čekárně u lékaře. Ta chvilka nikomu zásadně život neznepříjemní. Jinak se zvýšené riziko týká prostor nevětraných, uzavřených, s vysokou koncentrací lidí,“ uvedla Tachezy.

Ta si současně myslí, že v současné chvíli je to na individuální bázi, aby každý zvážil to, kam jde a zda se bude chránit. „Na podzim nebo při opravdu velkém nárůstu případů a hospitalizací bude namístě doporučit roušky třeba i v dopravních prostředcích i před podzimem,“ dodala.