Nová vlna covidu si možná pospíší. Už převažují omikronové subvarianty

Podle odborníků se tak další vlna covidu může začít šířit dřív, než se původně předpokládalo. Lze očekávat, že nárůst počtu nových případů, který začal před třemi týdny, bude dál pokračovat, uvedl SZÚ v tiskové zprávě. V pracovních dnech minulého týdne bylo pozitivně testováno kolem 400 lidí denně.

„Dosavadní výsledky testů metodou PCR naznačují razantní nárůst v zastoupení subvariant BA.4 a BA.5 oproti ostatním variantám. Opíráme-li se o data z Evropy a o bohužel chudá sekvenační data, je pravděpodobnější, že za tímto nárůstem je spíše šíření BA.5 než BA.4. V souvislosti s šířením této varianty lze očekávat i další nárůst detekcí pozitivních případů infekce covid-19,“ uvedla vedoucí národní referenční laboratoře Helena Jiřincová.

Laboratoře metodou diskriminačního PCR vyšetřili 264 vzorků. Své výsledky porovnávaly s konkrétní mutací L452R, která naznačuje variantu BA.4 nebo BA.5.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

K podrobnějšímu vyšetření celogenomovou sekvenací se podle Jiřincové dostane méně vzorků, než by bylo třeba. Je to důsledek útlumu testování, kdy testy mají lidé zdarma jen předepsané od lékaře a nejsou nutné ani pro cestování do většiny zemí. „Snížení počtu vyšetření negativně ovlivňuje počet sekvenovaných vzorků. Obraz o situaci tedy skládáme nejen z výsledků testů v ČR, ale také z dat v celosvětových databázích,“ dodala Jiřincová.

Ukazují dominanci variant BA.4 a BA.5 například v Portulgalsku, kde tvoří přes 75 procent případů, ve Velké Británii polovinu a v Izraeli téměř 42 procent. Podle SZÚ zahraniční data neukazují, že by se nákazy pacientů nějak výrazně měnily nebo zhoršovaly příznaky. Zřejmě ale nové varianty viru snadněji unikají protilátkám. „Imunita po prodělání nemoci tedy nemusí být spolehlivou ochranou před infekcí,“ uvedl SZÚ.

„Bude to znamenat rychlé šíření další vlny covid-19, které může dokonce začít i dříve, než jsme původně předpokládali,“ sdělil minulý týden předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek, který je také šéfem Národního institutu pro zvládání pandemie radícího ministrovi zdravotnictví. Nižší účinnosti na nové varianty bude mít podle něj také již absolvované očkování.

Počty nových případů covidu-19 klesaly od začátku března, znovu stoupat začaly na přelomu května a června. Za týden jich přibylo asi o 360, tedy zhruba o pětinu. O zrychlování epidemie svědčí i reprodukční číslo, které se v posledních dnech drží nad hodnotou jedna. Hospitalizovaných s onemocněním covid-19 ale dál ubývá. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.