Rada píše Blatnému: Očkovací strategie nepamatuje na handicapované

Podle odhadu by se problém mohl týkat asi sta tisíc lidí. Podle rady strategie neřeší očkování lidí, kteří jsou závislí na pomoci ostatních a žijí doma. Rada zmiňuje ty, kteří pobírají dva nejvyšší příspěvky na péči, tedy čtvrtý a třetí stupeň této podpory od státu. Je jich kolem 140 tisíc.

Rada odhaduje, že zhruba 90 tisíc z nich žije doma. Omezené možnosti se k očkování dostavit by mohly mít pak dvě třetiny.

„To je asi 60 tisíc osob. Nelze přesně určit, jaký počet těchto osob bude mít zájem se nechat očkovat. Domníváme se, že u této skupiny lze očekávat vyšší procento zájmu,“ uvedla v dopise rada. Spolu s handicapovanými doporučuje naočkovat i jeho pečujícího.

Otevřený dopis NRZP | foto: NRZP ČR

Rada v dopise ministrovi rovněž píše, že ji dostupné informace o očkování znepokojují. „Nejenže jsme nezaznamenali jedinou zmínku o způsobu očkování osob, které se nebudou moci dostavit do očkovacích center, ale i počet dávek vakcíny a rychlost očkování v nás vyvolává vysokou nedůvěru,“ uvádí rada.

Podle ní lidé s vážným postižením patří mezi nejrizikovější skupinu. „Jsou od března loňského roku prakticky uzavřeni ve svých domácnostech,“ podotkla NRZP.



Podle vládní strategie by v lednu mělo mít Česko asi 358 tisíc dávek pro 179 tisíc lidí. Očkovat je nutné dvakrát. V únoru by to pak mělo být dalších asi 640 tisíc dávek pro 320 tisíc osob.

Vakcínu mají dostat nejprve zdravotníci z nemocnic, hospitalizovaní pacienti nad 65 let a s chronickými chorobami, praktici a sestry, klienti a pracovníci domovů seniorů, vojáci, hasiči či hygienici a policisté.

Zapojte praktické lékaře, radí NRZP

„Vychází nám, že do konce ledna 2021 se na mnoho lidí z výše uvedených skupin očkovací látka nedostane, a to ani při šesti odběrech z lahvičky očkovací látky. V těchto počtech není vůbec pamatováno na občany s těžkými zdravotními obtížemi, o které pečují jejich pečující,“ píše rada.

Ta také zmiňuje rychlé očkování v jiných zemích. Jmenuje Izrael či Británii.

Proto vyzvala ministra, aby Česko urychleně jednalo s dalšími výrobci o dodávkách vakcín a resort zdravotnictví co nejdřív připravil plán očkování postižených a jejich pečujících.



NRZP nabízí pomoc při vybudování očkovacího systému v domácím prostředí. Zmiňuje mobilní týmy i zapojení praktiků. Praktický lékař by postiženého a jeho pečujícího o očkování informoval. Pokud by o ně měli zájem, nahlásil by je s potřebnými údaji o zdravotním stavu mobilnímu týmu. Ten by pak vakcínu podal v domácnosti, navrhla rada.