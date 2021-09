Hamáček vytáhl červený svetr. Připomíná, jak si počínal, když dorazil covid

„Lidem hrozí to, že někoho nakazí a on pak umře a jim to bude celý život lito. To je to nejhorší, co jim hrozí,“ odpovídal loni v březnu po mimořádném jednání vlády na dotaz reportérky, co lidem hrozí, když poruší vládou nařízený zákaz volného pohybu.

Jeho slova zněla tehdy naléhavě a v červeném svetru Hamáček, který pak vedl Ústřední krizový štáb, vedle ostatních ministrů působil nejpřesvědčivěji.



Na to vsadila ČSSD i nyní, když jí podle průzkumů veřejného mínění hrozí, že se už nemusí dostat do Sněmovny. Hamáčka oblékla znovu do červeného svetru, aby jeho počínání v době pandemie veřejnosti připomněla.

Našli jsme konečně odvahu, připomíná Hamáček vyhoštění Rusů

„Nebylo snadný od nás vyhostit tolik Rusů. Ale jsme v právu a našli jsme konečně odvahu. Nebylo snadný čelit poprvé v moderní historii světové pandemii a zajistit bezpečnost a nouzový chod státu. Nebylo snadný dostat lidi z Afghánistánu,“ říká také Hamáček v předvolebním videu, které strana připravila ve spolupráci s Ewing, jednou z největších PR agentur.



Prochází se ve videu po různých částech Prahy, ale ne po těch, které se objevují v reklamách lákajících turisty - ale například po nákladovém nádraží Žižkov, v holešovickém přístavu, či kolem posprejovaných zdí.

„Museli jsme si projít dobou temna, abychom zjistili, že na konci je nová šance. Zdaleka ne všechno je tady krásný a voňavý. A zítřky nebudou jen úspěšný. Nejsem naivní, abych si tohle myslel,“ ujišťuje voliče Hamáček a v kostce říká, co chce on a jeho strana lidem garantovat.

Hamáček slibuje, že sem pustíme jen toho, kdo bude dodržovat naše pravidla

„Chci být tady od toho, aby nám nikdo nesebral jistoty, na který jsme zvyklý. Důchod přijde včas, u doktora neplatíme, sanitka přijede vždycky, policie a hasiči taky. Nechci, aby tyhle jistoty byly pomíjivý,“ říká ministr vnitra a šéf sociální demokracie.

„Neslibuju vám vzdušný zámky, blahobyt na míru, nebo nejnižší daně. My chceme fungovat jako pojistka základních sociálních jistot pro všechny. Jsme jednou z nejbezpečnějších zemí světa. A tak to i zůstane. To souvisí i s migrací. Nepustíme sem nikoho, kdo nebude dodržovat naše pravidla, nebo je bude chtít měnit. Naši kulturu i tradice si musíme zachovat. Tečka,“ ujišťuje voliče Hamáček.