Hamáček se v debatě o migraci pustil do Okamury, oba získali sympatie diváků

Předseda ČSSD Hamáček v debatě především lpěl na řešení konfliktů, které k migračním vlnám vedou, v místě dění. Jako příklad konkrétní pomoci uvedl poskytnutí 1,1 miliardy korun zemím Balkánského poloostrova s účelem ochrany před migračními cestami.

Razantnější postoj zaujal předseda SPD Tomio Okamura, který požaduje nulovou toleranci migrace z afrických a arabských zemí, zároveň zákaz propagace islámu. Narušení státní hranice by dle něj měl být trestný čin.



„V případě, že by nebylo zbytí, má voják právo použít zbraň,“ uvedl Okamura. Jako příklad správné ochrany státu uvedl maďarský plot či turecko-řeckou hranici. Zavedl by speciální policejní jednotky pro kontrolu hranic.

Radek Vondráček (ANO), předseda Poslanecké sněmovny ČR, taktéž vyslovil kategorické ne násilnému přechodu vzniklých plotů. „Plot na maďarské hranici byl podle EU dříve špatný, nyní je dobrý. To nám dává za pravdu, že jsme se my, státy V4, nemýlili,“ sdělil Vondráček. Řešení vidí ve vytvoření obrazu nevstřícné země, aby k nám ekonomičtí migranti vůbec nechtěli proudit.

Nulovou toleranci podpořil též místopředseda Bezpečnostního výboru ČR, Zdeněk Ondráček (KSČM). „Stop, nula,“ uvedl. Taktéž podpořil i zabezpečení hranic, například na bělorusko-polské hranici „Jde o vnější hranici Schengenského prostoru, musíme ji uchránit,“ sdělil. Je prý na pováženou, zda tři policisté, kteří v rámci Frontexu, agentury zajišťující ochranu hranic EU, pomáhají řešit krizi v Polsku, jsou dostateční.

Zde ho nařkl vicepremiér Hamáček z toho, že na tuto hranici přiváží migranty organizovaně a cíleně prezident Běloruska Alexandr Lukašenko, jehož Hamáček nazval „Ondráčkovým kamarádem“.

Podle Okamury je chyba v politice Evropské unie. Vedení EU chce prý vytvořit více cest pro migranty, jejich politika se podle Okamury rovná migraci a migrantům se zde nabízí štědrý sociální systém. Jako příklad striktního přijímacího řízení států, podle něj správného přístupu, uvedl Japonsko a Austrálii. „Když nemají pašeráci co nabídnout, migranti tam nechtějí,“ uvedl.

S Okamurou se Radek Vondráček rozešel například v názoru na uprchlíky z Afghánistánu, které – na rozdíl od Okamury – vidí jako loajální spolupracovníky, které Česká republika zachránila před smrtí. „USA neměly budovat demokracii v zemi, která na ni není připravena,“ okomentoval situaci Jan Hamáček. Zde se Jan Hamáček opět pustil do dalšího z řečníků. „Škoda, že jste jim neřekl, co si myslíte,“ uvedl na adresu Tomia Okamury, který vede Česko-afghánskou obchodní komoru. „Když začnete jednání tím, že řeknete, že nesnášíte islám, tak vás vyhodí od stolu,“ dodal Hamáček. „To, co říká Jan Hamáček, je extrémně naivní,“ reagoval Okamura.

Protiimigrační náladu, která byla v celé diskuzi u všech zúčastněných stran patrná, ukázal také exkluzivní průzkum agentury STEM pro CNN Prima NEWS, jehož výsledkem je, že většina Čechů uprchlíky odmítá. Nechtějí je především voliči Volného bloku, Přísahy, SPD, KSČM, ale i vládního hnutí ANO. Odmítají také, aby cizinci pracovali na neobsazených místech v zemi. V okolí bydliště se ale Češi cítí bezpečně, hůře na tom je pocit mezinárodního bezpečí. V průzkumu odpovídalo 1014 dospělých a 52 procent respondentů bylo pro plošné odmítání uprchlíků bez ohledu na podmínky, za kterých přicházejí.



Patří mezi ně voliči Volného bloku (78 procent), Přísahy (71 procent), SPD (70 procent), KSČM (69 procent), ale i hnutí ANO (63 procent). Naopak nejnižší podíl těch, kteří s plošným odmítáním uprchlíků souhlasí, lze najít u KDU-ČSL (18 procent), Pirátů (25 procent) nebo Starostů (27 procent).