Hamáček využil popularity bojových umění, šel do ringu s Babou Jagou

Hamáček přitom vede stranu, která je podle preferencí zralá na hození ručníku do ringu, protože jí reálně hrozí, že vypadne ze Sněmovny.



Na svém Twitteru šéf ČSSD ve středu sdílel instagramový příspěvek zápasníka Mikuláška, který chrabrost šéfa chřadnoucí vládní strany ocenil.

„Lidi asi ví jaký názor mám na politiku je mi to úplně jedno. Jednou sedíme v gymu a kluci, že uděláme si z někoho prdel, no tak jsem napsal panu Hamáčkovi přijď na trénink. A on přišel. Jako že klobouk dolů, málokdo přijde, ať už nějaký hater anebo člověk, co říká, ze mě zbije. On jediný přišel, tak za mě všecka čest,“ napsal „Baba Jaga“ Mikulášek.

„Zachoval se jako chlap, tak za mě palec hore,“ napsal zápasník MMA.

MMA je zkratka pro anglický výraz smíšených bojových umění. Jedná se o bojový sport s využitím úderů, kopů a zápasu jak ve stoje, tak na zemi.