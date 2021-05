Hamáčkova odplata. Den po odhalení schůzky skončil Netolický v radě Pošty

Změnu Hamáček vysvětlil tím, že pozice je určená pro zástupce Asociace krajů, obsadit by ji měl člen ODS a jihočeský hejtman Martin Kuba. Souvislost se schůzkou kvůli cestě do Moskvy vicepremiér nekomentoval.



„Mohu potvrdit, že jsem dnes odvolal Martina Netolického z dozorčí rady České pošty. Místo je podle interních pravidel určeno pro zástupce Asociace krajů. Z tohoto důvodu ministerstvo navrhlo na člena dozorčí rady předsedu Asociace krajů Martina Kubu,“ napsal Hamáček v pátek Novinkám.

Netolický se podle svých slov o výměně nedozvěděl od předsedy ČSSD, ale od Kuby. „V pátek ráno mi volal s tím, že jemu ve čtvrtek večer volal pan vicepremiér Hamáček a sdělil mu, že by měla proběhnout renominace. Požádal ho, jestli by to mohl vzít jako člen,“ řekl pardubický hejtman.

„Pana Hamáčka jsem kontaktoval, nebral mi telefon a neozval se zpátky. Takže jsem mu napsal pouze přes sociální sítě, poděkoval jsem mu za spolupráci a popřál jsem mu hodně úspěchů,“ dodal Netolický.