Greenpeace ven z komise! Ať bude ve scénářích cokoliv, bude to špatně

Do hnědouhelného Dolu Vršany vniklo osm aktivistů Greenpeace a okupovali těžební stroj. Demonstrovali tím požadavek na okamžité zastavení těžby a spalování uhlí v ČR. Greenpeace přitom mají svého zástupce Jana Rovenského v Uhelné komisi, z vládní vůle vzniklém tělese, které hledá nejrychlejší a nejschůdnější způsob, jak dosáhnout téhož. Něco se vám nezdá? No ovšem, od Greenpeace je to sprosťárna nejhrubšího zrna. Rovenský by měl komisi opustit rozhodně dříve, než Česko opustí uhelnou energetiku.