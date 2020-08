Svět se zbavuje uhelných elektráren, Čína naopak pořizuje nové

Celková kapacita výroby elektřiny z uhlí v prvním letošním pololetí klesla, vyplývá ze studie amerického institutu Global Energy Monitor (GEM). Zahájila se totiž příprava kapacit o objemu 18,3 gigawattu (GW), zatímco 21,2 GW kapacit bylo uzavřeno. Provoz ukončovaly zejména uhelné elektrárny v Evropě a ve Spojených státech.

„Pandemie covidu dává zemím jedinečnou příležitost přehodnotit své energetické plány a zvolit nákladově optimální cestu. A to je nahrazení uhlí čistějšími zdroji,“ řekla agentuře Bloomberg Christine Shearerová z GEM. Pokles o čistých 2,9 GW sice představuje pouze 0,1 procenta celosvětové kapacity výroby elektřiny z uhlí, je to však první pololetní snížení za dobu, kdy institut tento údaj sleduje.

Uzavírání amerických a evropských elektráren vykompenzovalo zahájení provozu nových, z nichž se více než 60 procent nachází v Číně. Země hodlá vyrábět elektřinu z uhlí ve velkém i v budoucnu, téměř 90 procent nově plánovaných kapacit představují čínské projekty. A to přesto, že druhá největší světová ekonomika usiluje o zvýšení využívání obnovitelných zdrojů, poznamenala agentura Reuters.

Země spotřebuje nejvíc uhlí na světě. Během prvních šesti měsíců letošního roku navýšila kapacitu svých uhelných elektráren o 11,4 GW a chystá další rozšíření o 12,8 GW, uvádí studie institutu GEM. Podíl elektřiny z uhlí na čínské spotřebě energie sice klesl od roku 2012 o 10 procentních bodů, celková spotřeba uhlí však setrvale roste.

Ztrátové elektrárny

Podle Shearerové ale není pravděpodobné, že Čína všechny své plánované uhelné projekty skutečně dokončí. Do značné míry to podle ní závisí na příštím pětiletém plánu pro roky 2021 až 2025. Také další analytici zpochybňují plány na expanzi v Číně, která by pak mohla zhoršit nadměrnou kapacitu svých uhelných elektráren, z nichž některé jsou už teď ztrátové.

Studie Marylandské univerzity odhaduje, že průměrná míra využití uhelných elektráren v Číně by mohla do roku 2025 klesnout na 45 procent. Tempo výstavby nových uhelných elektráren v Asii podle GEM zpomaluje a země jako Bangladéš a Vietnam zvažují omezení nebo odklad staveb nových elektráren.

Vyspělé ekonomiky v Evropě a Severní Americe stále více směřují k čistějším zdrojům energie. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) v dubnu předpověděla, že celosvětová poptávka po uhlí může letos klesnout nejvíce od druhé světové války, neboť ekonomická aktivita se kvůli omezením zavedeným s cílem zastavit šíření nemoci způsobené novým koronavirem prudce snížila.