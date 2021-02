Ministerstvo naše rady nebralo, kazilo nám jméno, říká expert na dezinformace

Proč jste ukončili spolupráci s ministerstvem zdravotnictví?

Měli jsme pocit, že si naše rady neberou k srdci, a mně osobně připadalo, že nám to kazí jméno.

Co za rady si nevzali k srdci?

Jádro naší práce spočívalo v analyzování prostředí internetu, aby měli představu, co se v něm děje, a získali takzvané situační povědomí. Aby věděli, jestli dezinformace rostou a jaký mají charakter. Vedle toho jsme jim doporučovali, jak o těchto problémech komunikovat. Klíčovým doporučením bylo, aby vláda mluvila jedním hlasem. No ale když mluvil ministr zdravotnictví, mluvil hlasem svým a další se k tomu vyjadřovali jinak. Prostě se nedařilo držet společnou komunikační linii, což bylo v neprospěch věci.