Zdravotnictví vycouvalo. Očkovací kampaň raději zkoordinuje s profesionály

Resort zdravotnictví zastavil výběrové řízení po výzvě skupiny APRA, která v jeho zadání objevila chyby. Podle asociace navíc dokumentace ministerstva obsahuje řadu zcela zásadních nedostatků.

„Mezi nimi například extrémně krátkou dobu na vypracování nabídky, a to asi tři pracovní dny. Chybí v ní také konkrétní cíle, na základě kterých by bylo možné vyhodnotit efektivitu kampaně,“ upozornila v dopise výkonná ředitelka skupiny APRA Pavla Mudrochová.

Podle reklamní agentury McShakespeare byly v původním návrhu kampaně další chyby. „Jsou to hodnotící kritéria. Tam je zajímavé, že jsou extra body za použití známé osobnosti. To rovnou určuje podobu kampaně a proč zrovna celebrita je ta správná cesta?“ podotkl zástupce reklamky Radim Jung. Podle něj je cílovou skupinou celá republika, a tak zvolená celebrita nemusí každému vyhovovat. „Známé osobnosti mají své obdivovatele a taky odpůrce. Což může být problém,“ zdůraznil Jung z agentury McShakespeare.

První spot už před Vánocemi

Pokud by byla kampaň realizována podle původního zadání ministerstva, tak podle asociace by byl výsledek nekvalitní. „Což znamená nejen neefektivně vynaložené veřejné prostředky, ale v tomto případě i hazardování se zdravím občanů,“ zdůraznila dále Pavla Mudrochová, která ministerstvu nabídla pomoc.

Rezort zdravotnictví výzvu vyslyšel a v pátek na sociální síti zveřejnil příspěvek o „navázání spolupráce se skupinou předních komunikačních agentur sdružených pod AKA, APRA a dalšími“. Ty by teď měly podle ministerstva kampaň vytvořit zdarma.

Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline Rozhodli jsme se zakázku na kampaň ke covid-19 zrušit z důvodu změny celkové strategie. Na obsahu jsme začali spolupracovat se @strakovka, která naváže spolupráci se skupinou předních komunikačních agentur sdružených pod AKA, @APRA_Prague a dalšími. oblíbit odpovědět

Komunikační agentury, které se podílejí na kampani na podporu očkování proti covidu-19, už chystají první spot. Bude zveřejněn před Vánocemi, nebo v období vánočních svátků, kdy má do Česka dorazit první vakcína.

Dohodly se na tom o víkendu s úřadem vlády a ministerstvem zdravotnictví, řekl Marek Hlavica z AKA.

Co je to hackathon? Hackathon je akce, při níž programátoři, případně ve spolupráci s grafiky a webdesignéry, intenzivně pracují na zadaném softwarovém projektu. Například aplikaci.

Kromě toho se účastníci víkendového jednání podle Hlavici dohodli na tom, že na začátku ledna se uskuteční hackathon, během kterého všechny zapojené firmy zdarma vytvoří komunikační strategii a kreativní koncepty kampaně na podporu očkování.

„Vzniknou strategické dokumenty, které řeknou, co by se mělo udělat a jak by to mělo vypadat. Představíme je Úřadu vlády jako řešení, které pokládáme za správné ve chvíli, kdy je potřeba přesvědčit určitou část veřejnosti, že očkování je cestou ze šlamastiky, do které jsme se dostali,“ řekl Hlavica.

Změna strategie

Následovat by mělo vytvoření kampaně, tedy natočení spotů, vytvoření grafických návrhů a nákup reklamy v médiích. Hlavica odhaduje, že náklady se budou pohybovat mezi 50 a 100 miliony korun. Podle něj zástupci vlády o víkendu uvedli, že peníze, které stát na kampaň poskytne, budou dostatečné. Ministerstvo však na kampaň dostalo jen 38 milionů korun.

Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline Ti oslovili @strakovka s tím, že dodají obsah kampaně v rámci dobrovolné pomoci. Plánovaný rozpočet tak bude alokován na nákup mediálního prostoru pro tuto kampaň, jejíž start plánujeme na druhou polovinu ledna. oblíbit odpovědět

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová řekla, že se úřad rozhodl ke změně strategie. „Vzhledem k tomu, že agentury se nabídly, že už mají něco hotového, tak jsme se rozhodli udělat změnu strategie tímto směrem, že využijeme to, co nabízejí, a vstoupíme s nimi v kontakt,“ uvedla Peterová.

Ministerstvo původně nechtělo propagovat pouze očkování

Ministerstvo navíc nechce propagovat pouze očkování. Ve zrušeném tendru hledalo agenturu, která vytvoří kampaň na hned 10 oblastí týkajících se covidu-19. V dokumentech zmiňuje komunikaci témat jako plošné testování, zodpovědnost mladé generace nebo darování krve. Agentury se ale přihlásily k vytvoření kampaně na očkování.

„Předmět zakázky, který nehovoří o očkování, ale o informacích spojených s covidem, jako třeba „buďte doma“, „myjte si ruce“. Proč nyní kampaň na mytí rukou a nošení roušek?,“ reagoval Radim Jung z agentury McShakespeare.

Inzerát Ministerstva zdravotnictví k plánované vakcíně proti onemocnění covid-19

Právě pražská agentura McShakespeare před několika dny nabídla ministerstvu pomoc. Agentura reagovala na nepovedený inzerát ministerstva se zelenou rukavicí a injekcí. Za víkend pak zveřejnila dva návrhy inzerátů.

„Práce kvapná málo Blatná. Vaší pozornosti jistě neušel nepovedený inzerát Ministerstva zdravotnictví, který má upozornit na očkování proti nemoci covid-19. Řekli jsme si, že by to šlo i lépe. Za víkend jsme dali dohromady dvě ukázky klíčových vizuálů, které podle nás myšlenku důležitosti očkování doručují efektivněji,“ napsala agentura k návrhům. Ta zároveň vyzvala další agentury, aby se přidaly.

„Naše nápady jsou v každém případě ministerstvu zdravotnictví k dispozici a rádi je v rámci propagace užitečné věci poskytneme zdarma,“ uvedla dále agentura.

Za nedostatečnou komunikaci kolem epidemie nového typu koronaviru, a zejména tématu očkování, kritizovala ministerstvo opozice i někteří odborníci. Ministerstvo zdravotnictví dosud komunikovalo o epidemii zejména na svých sociálních sítích, dezinformace začalo vyvracet na webu nebo na pravidelných tiskových konferencích. Minulý týden publikovalo inzerát, který za svůj obsah i vzhled sklidil kritiku opozice, odborníků na marketing i premiéra Andreje Babiše, který ho označil za katastrofu.