Americké F-35 budou stát 322 miliard. Náklady na provoz převýší kupní cenu

Pro běžné radary je neviditelný a pohání ho nejsilnější motor, jaký kdy byl do stíhačky namontován. Pilot má na hlavě speciální přilbu, která kromě jiného umožňuje vidět skrz letoun a sledovat tak cíl. Na bojové misi bude pak moci informační palubní systém ovládat pět doprovodných dronů. To jsou jen některá nej, která jsou spojována s nejmodernějším bojovým letounem současnosti, americkým F-35 Lightning. Do roku 2034 by se měl stát i součástí výzbroje české armády. Nákup 24 kusů tento týden schválila vláda.