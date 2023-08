F-35 mohou stát i s provozem 400 miliard, říká bývalý velitel vzdušných sil

Potřebuje ČR bojové letouny 5. generace, tedy americké stroje F-35?

F-35 je nejmodernější letadlo ve své kategorii, je to skvělý stroj a ze srdce přeji svým bývalým kolegům, aby na něm mohli létat. Ale na vaši otázku, jestli je ČR potřebuje, nedokážu odpovědět. Politici by měli vojákům nejprve definovat zadání, k čemu má sloužit nadzvukové letectvo. Pak můžou vojáci teprve říci, jakou techniku potřebují, aby tyto požadavky splnili.

F-35 jsou nejdražší vyzbrojovací projekt v historii ČR. To neexistuje jasné zadání, na co je ČR potřebuje?

Já jsem takové zadání neviděl. V médiích jsou obecné politické deklarace o tom, že ČR by měla patřit do elitního klubu uživatelů F-35, že je vlastně v NATO pořizují všichni, což není úplně pravda. Ale doktrinální strategický dokument, ze kterého vyplývá, že ČR potřebuje F-35, ten neexistuje.

Zeptám se jinak: Na co vlastně potřebujeme nadzvukové letectvo, což je nejdražší vojenská technika nejen na pořízení, ale i na provoz?

Tahle otázka se řešila už počátkem tisíciletí, kdy končila životnost letounů Mig-21. To bylo období, kdy byly výdaje na obranu na historickém minimu. Nakonec bylo přijato správné rozhodnutí, že nadzvukové letouny potřebujeme a že tím splníme i požadavek NATO, a to ochranu vlastního vzdušného prostoru v běžných mírových podmínkách. To je tzv. air policing. Takže nadzvukové letouny jsou potřeba a kdybychom je neměli, tak bychom podobně jako třeba pobaltské státy museli spoléhat na to, že nám pomůžou jiné státy Severoatlantické aliance. Byli bychom tak trochu černý pasažér, protože země naší velikosti si nadzvukové letouny může dovolit. Navíc naše vzdušné síly mají obrovskou tradici a byla by obrovská škoda, aby přišly o tuto základní schopnost.

Petr Mikulenka Sloužil u letectva od roku 1987 a má na kontě tisíce hodin v kokpitu letounů Mig-21 a Jas-39 Gripen.

V průběhu kariéry prošel všemi funkcemi na letecké základně, dvakrát působil na velitelstvích NATO v Německu a Belgii a jako zástupce náčelníka generálního štábu velel českým vojákům v zahraničních operacích.

Kariéru v Armádě ČR zakončil jako velitel vzdušných sil koncem roku 2022.

Jsou F-35 vhodné letouny pro air policing?

Samozřejmě, že ano. Ale pokud potřebujeme nadzvukové letouny jen na air policing, tak bychom schopnosti F-35 využívali tak z 10 procent. Byl by to obrovský luxus. Pořízení F-35 dává smysl, pokud se ČR rozhodne, že chce mít schopnosti působit v rámci NATO ve všech leteckých operacích a mít piloty připravené zasáhnout kdekoliv, kde to bude potřeba. Ale v tom případě musíme počítat s obrovskými investicemi do výcviku pilotů a do schopností boje air-to-air i air-to-ground (proti vzdušným i pozemním cílům, pozn. red.).

Náčelník generálního štábu Karel Řehka označil letoun F-35 v jednom rozhovoru za ´totální game changer´, řídící centrum, které generuje obrovské množství dat. Také se argumentuje tím, že když budeme mít F-35, budeme daleko lépe spolupracovat s jinými letectvy se stejným strojem. Je to validní argument?

NATO má ve své výzbroji různé zbraňové či průzkumné systémy a klíčová je jejich interoperabilita, tedy aby všechny jednotky různých armád mezi sebou mohly komunikovat. K tomu slouží standardní protokoly a funguje to, aspoň u nadzvukových letounů, už teď. Všechny nové sofistikované zbraňové systémy mohou měnit poměr sil na bojišti, ale určitě to nezávisí jen na F-35. Aby šlo data získané senzory nadzvukového letounu využít, a to může být s klidem i Gripen, musíte modernizovat i ostatní části armády, hlavně pozemní síly, a mít systémy řízení a velení, ve kterých všechna data fúzují.

Pořízení letounů F-35 má stát 122 miliard Kč. Tenhle obrovský výdaj nezahrnuje i schopnost nasazení ve válce?

Předpokládám, že kromě pořizovací ceny letadel zahrnuje nějaký základní balíček výcviku, servisu a munice. Ale určitě nezahrnuje schopnost boje proti pozemním cílům. Ta informace, že nás F-35 budou stát 122 miliard Kč, není přesná. Pokud budeme tyto letouny provozovat třicet let, tak hlavní položkou budou náklady na provoz. A ty jsou 2x až 3x vyšší než náklady na pořízení.

Takže se bavíme o tom, že F-35 nebudou stát ČR 122 miliard Kč, ale třeba 400 miliard?

Ano, je to možné. Suma 122 miliard jsou pořizovací náklady, ale není v nich zahrnut životní cyklus a provoz. A to se nebavíme o potřebě průběžně modernizovat software, senzory i výzbroj letounu, protože technický pokrok půjde neustále dopředu. Každý moderní letoun prodělá během svého životního cyklu několik velkých modernizací, jinak zaostává.

Někteří vaši bývalí kolegové ale zmiňují, že F-35 je tak skvělý stroj, že ho můžeme provozovat do roku 2070. Takže by se náklady rozložily do delšího období…

Je velmi málo příkladů letadel, které by byly v provozu půl století. Technologický pokrok se neustále zrychluje a nikdo neví, jak budou vypadat vzdušné síly za 50 let. To už je spíše v rovině sci-fi. Takže osobně bych tento argument nepoužíval.

Je válka na Ukrajině, je uzákoněno, že na obranu mají směřovat 2 procenta HDP. Zdá se, že peníze by neměly být problém. Nebo to vidíte jinak?

Vláda chce o pořízení F-35 rozhodnout na základě dnešní situace, ale první stroje sem mají přijít skoro za 10 let, kdy může být bezpečnostní i ekonomická situace úplně jiná. Sloužil jsem u letectva od roku 1987 a zažil jsem celou historii vzdušných sil od vzniku ČR. Moje zkušenost je taková, že se žádný modernizační projekt nedotáhl do konce a vždycky to ztroskotalo na penězích. Příkladem jsou Gripeny, kterých se mělo pořídit 24 kusů. Pak přišly v roce 2002 povodně, hledaly se zdroje na obnovu země a Gripeny jsme nakonec pořídili v minimálním počtu 12 jednomístných a 2 dvoumístných letadel. Do Gripenů se od jejich pořízení investovalo jen úplné minimum a jejich schopnosti dnes nevyužíváme ani z poloviny.

Pokud se vláda rozhodne pořídit F-35, co by se vlastně mělo dít se stávajícím nadzvukovým typem, tedy Jas-39 Gripen?

Nevyhnutelně musí být minimálně po to desetileté období dál provozován a musí se do něj v nezbytné míře investovat. Nesmíme kvůli pořízení F-35 ztratit schopnosti, které teď máme. Podívejte se na Slovensko, které už nemá ve výzbroji Mig-29, ale opožďují se dodávky F-16 a jejich vzdušný prostor chráníme my i další letectva NATO. Do této situace bychom se neměli dostat.

Pomineme-li peníze, co je největší výzva v případě pořízení F-35?

Jednoznačně personál. To je podle mě ještě důležitější otázka než finance. Vzdušné síly musí zrekrutovat a vycvičit několik desítek nových pilotů a několik set specialistů pozemního personálu, unikátních odborníků s tajnými prověrkami. Nesmí se přitom oslabovat personál základny Čáslav s letkou Gripenů. To je na současném trhu práce obrovská výzva. V této souvislosti upozorňuji, že vzdušným silám v současnosti chybí 1000 lidí oproti tabulkovým počtům. A tento stav se nám nedaří zlepšit, to je problém už teď.

Zbývá otázka infrastruktury. Kolik peněz a času bude stát přestavba čáslavského letiště, které v současnosti hostí Gripeny?

V tomto bodě je férové uvést, že čáslavské letiště se musí tak jako tak modernizovat. Do dráhy se od 90. let neinvestovalo a pro F-35 musí vzniknout nový špičkově zabezpečený areál. Podle zkušeností kolegů z jiných letectev NATO, které se chystají na provoz F-35, je třeba počítat s několikaletým obdobím pro výstavbu základny. Rozpočet si netroufám ani odhadovat, pravděpodobně bude v plném rozsahu známý až v případě, že se smlouva o nákupu F-35 podepíše. V této souvislosti mi vadí, že zatím nikdo neřeší zabezpečení čáslavské základny systémy protivzdušné obrany. V případě konfliktu hrozí vyřazení nadzvukového letectva jediným úderem.

Jaký je zásadní rozdíl mezi schopnostmi Gripenů a F-35?

Když porovnáváme F-35 s nejnovějšími verzemi Gripenů, tak oba typy můžou nést srovnatelné senzory i výzbroj, takže rozdíl je hlavně ve schopnosti stealth. To je v současnosti obrovská taktická výhoda, pokud pronikáte jako pilot nad území protivníka. Ale není známo, jestli se za deset let na technologii stealth nenajde protizbraň. A opět, tuto vlastnost nepotřebujete, pokud hlavním úkolem letadel je air policing ve vlastním vzdušném prostoru.

Podporujete tedy pořízení F-35?

Budu se opakovat, ale platí, že F-35 patří technologicky k nejlepším letounům na světě a bylo by skvělé mít ho ve výzbroji. Jsou tři základní pilíře, abychom tak náročný projekt jako stát zvládli: peníze, personál a infrastruktura. Osobně bych pokládal za daleko bezpečnější, abychom nejprve měli aspoň částečně připravenou infrastrukturu a pak řešili pořízení F-35. Nevidím žádnou potřebu urychleně podepisovat smlouvu na techniku, která stejně dorazí skoro za 10 let. Je tady argument, že se musíme postavit do fronty zákazníků, ale počet možných uživatelů F-35 je limitní a fronta se bude spíše zkracovat.