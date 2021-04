Liberecká firma vyvíjí vlastní lék na covid. Má zabránit cytokinové bouři

Více než účinek může laika na léku překvapit forma podání. Vypadá totiž jako tenký papírek, který se rozpustí v ústech. „Podává se ve formě orodispersibilního filmu, tedy filmu rozpustného v ústech, který se dá vizuálně připodobnit k ‚jedlému papíru‘,“ popsala Denisa Stránská, provozní ředitelka společnosti, která přípravek vyvinula.

Této formě se v posledních letech dostává v zahraničí čím dál více pozornosti. Třeba podle nizozemské studie ze začátku loňského roku by se dala využít k podávání některých léčivých látek pacientům s Parkinsonovou chorobou.

„Cesta léčiva je pro pacienta obecně šetrnější, nemusí se polykat tablety a většinou léčivo působí rychleji a nezatěžuje trávicí trakt,“ uvedla Stránská. Právě proto zvažují v zahraničí možnosti jejího využití především v domovech seniorů.

Konkrétně tento experimentální lék by ale neměl být určen pouze jim, ale všem pacientům, kteří splňuji kritéria rizikových faktorů, jako je třeba nadváha nebo cukrovka. To by ale záleželo na posudku lékařů, medikament totiž bude jen na předpis.

„Za úkol má zabránit vzniku cytokinové bouře a syndromu akutní dechové tísně, a snížit tak počet pacientů vyžadujících plicní ventilaci,“ popsala Stránská. Tělu by totiž měl dodat přirozené látky regulující zánětlivou reakci organismu.

Cytokinová bouře, příčina smrti na covid

Právě cytokinová bouře přitom může podle zahraničních studií za část úmrtí pacientů nakažených koronavirem. Pojem označuje stav, kdy imunitní systém reaguje na infekci přehnaně, což může způsobit selhání orgánů či právě až smrt.

Cytokinovou bouři způsobuje molekula interleukinu-6 (IL-6). Ta je totiž potřebná k tomu, aby začala imunitní odpověď, která je nutná k potlačení infekce. Pokud je ale průběh onemocnění vážný, tělo začne IL-6 a dalších cytokinů vyrábět víc než potřebuje. „Pod tíhou tohoto nadbytku ve výsledku přestane být organismus správně regulován a pacient zemře,“ vysvětlil Karel Smetana, přednosta Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a šéf týmu, který tuto molekulu zkoumá.

Cytokinová bouře Termínem se označuje přehnaná reakce imunitního systému. Cytokiny jsou proteiny uvolňované při imunitní odpovědi, u některých jedinců však může uvolnění být nekontrolované a nadměrné. Například typická reakce - lokální zánět - se tím stává několikrát silnější. Pacientovi to může způsobit selhání orgánů až smrt. Zdroj: NewScientist.com



Studie totiž ukázaly, že některá těla zemřelých v sobě neměla již téměř žádný virus. Zato byla zvýšená úroveň zmíněného IL-6.

Experimentální lék vyvíjený v Liberci však hned tak dostupný ještě nebude. Nyní tým vývojářů, který spolupracoval se zahraničními kolegy, čeká na finální schválení studie v USA. „Do té budou zařazení pacienti, u kterých PCR test potvrdil přítomnost nového koronaviru a během klinického hodnocení se bude sledovat účinek vyvinutého přípravku,“ popsala Stránská. Až poté, co klinické studie proběhnou, bude možné přejít ke schválení. Již nyní ale začalo jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, aby mohl být lék co nejdříve povolen i v Česku.